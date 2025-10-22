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Австралия проведёт соревнования по плаванию в реке с крокодилами

22 октября 2025 13:36
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Австралия проведёт соревнования по плаванию в реке с крокодилами-0

Канберра приняла решение, что соревнования по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх 2032 года проведут на реке Фицрой, где обитают крокодилы, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Australian.

Независимым органом по координации и инфраструктуре Игр была проведена первичная техническая экспертиза водной артерии, которая расположена в штате Квинсленд, и сообщил о соответствии необходимым требованиям.

По словам премьер-министра штата Дэвида Крисафулли, планируется осуществление контроля популяции крокодилов, чтобы устранить потенциальную угрозу в ходе соревнований.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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