Австралия проведёт соревнования по плаванию в реке с крокодилами

Канберра приняла решение, что соревнования по гребле на каноэ и байдарках на Олимпийских играх 2032 года проведут на реке Фицрой, где обитают крокодилы, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Australian.

Независимым органом по координации и инфраструктуре Игр была проведена первичная техническая экспертиза водной артерии, которая расположена в штате Квинсленд, и сообщил о соответствии необходимым требованиям.

По словам премьер-министра штата Дэвида Крисафулли, планируется осуществление контроля популяции крокодилов, чтобы устранить потенциальную угрозу в ходе соревнований.

Фото: Pinterest