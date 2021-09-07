Аварийная посадка. Как избежать жертв, если отказало шасси самолёта

Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои силы проверила не только спасательная служба аэропорта, но и городское управление МЧС, Минздрав, Государственный пограничный и таможенный комитеты. В учении также было задействовано свыше 40 единиц автомобильной техники и три воздушных судна. Какие чрезвычайные ситуации разворачивались на полигоне? Ответ в материале Юлии Стриго.

Эта сирена уже не вызывает страх. Для Национального аэропорта это первый сигнал об учениях. Здесь они проходят два раза в год. Цель заключается в совершенствовании навыков взаимодействия всех средств и служб, привлекаемых при ликвидации последствий ЧС, связанных с аварийной посадкой пассажирского самолета.

Юлия Стриго, корреспондент:

Учения максимально приближены к реальности. Сейчас сымитирована аварийная поломка воздушного судна – отказ шасси. К спасательной работе подключены пожарные и медики. Главная задача – обеспечить безопасную посадку самолета, эвакуировать пассажиров и экипаж и не допустить возгорания самолета.