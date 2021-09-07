Аварийная посадка. Как избежать жертв, если отказало шасси самолёта
Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои силы проверила не только спасательная служба аэропорта, но и городское управление МЧС, Минздрав, Государственный пограничный и таможенный комитеты. В учении также было задействовано свыше 40 единиц автомобильной техники и три воздушных судна.
Какие чрезвычайные ситуации разворачивались на полигоне? Ответ в материале Юлии Стриго.
Эта сирена уже не вызывает страх. Для Национального аэропорта это первый сигнал об учениях. Здесь они проходят два раза в год. Цель заключается в совершенствовании навыков взаимодействия всех средств и служб, привлекаемых при ликвидации последствий ЧС, связанных с аварийной посадкой пассажирского самолета.
Юлия Стриго, корреспондент:
Учения максимально приближены к реальности. Сейчас сымитирована аварийная поломка воздушного судна – отказ шасси. К спасательной работе подключены пожарные и медики. Главная задача – обеспечить безопасную посадку самолета, эвакуировать пассажиров и экипаж и не допустить возгорания самолета.
На подобный случай выезжает пять боевых расчетов МЧС. Норматив по времени подразумевает прибытие первых двух не позднее 3 минут. Чтобы безопасно посадить самолет, спасателями принято решение сделать так называемое пенное покрывало на участок искусственной взлетно-посадочной полосы.
Дмитрий Казусенок, начальник пожарной команды Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Национального аэропорта Минск:
Она наносится, когда у воздушного судна неисправно шасси, то есть не вышла либо одна стойка, либо все не вышли. Пенная полоса наносится для уменьшения искрообразования при посадке воздушного судна, что может привести к дальнейшему возгоранию и человеческим жертвам. Подготовка спасателей проводятся ежедневно у нас, поэтому эти учения больше для людей, пользующихся услугами аэропорта. Чтобы они знали, что они защищены, что есть люди, которые всегда придут на помощь.
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