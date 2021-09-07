Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске

Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Показать, как правильно прыгать». Что еще должен сделать бортпроводник, чтобы избежать паники в салоне. Читайте здесь.

В учениях разыгрываются самые сложные ситуации. Среди пассажиров оказались тяжелораненые. На помощь прибыл Ми-8. Иван Лабзин, первый заместитель начальника авиации МЧС Беларуси:

В течение всего полета с помощью этого медицинского блока можно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также людям, имеющим серьезные повреждения. Кроме того, на данном вертолете возможно перевозить трех носилочных раненых – сзади, как видите, имеются три места – и в сидячем положении.

После спасения жизней необходимо позаботиться и о технике. Воздушное судно, совершившее аварийную посадку, нужно вывести за пределы посадочной полосы. Сделать это при неисправном шасси непросто. Используются специальные средства. Например, 300-килограммовая подушка. Она приподнимает поврежденную часть, после устанавливаются домкраты.

Еще один этап учений – тушение различных видов пожаров с использованием специальной техники.

Здесь в бой с огнем вступили новенькие «Пантеры». Такая техника в распоряжении только Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Национального аэропорта.