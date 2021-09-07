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Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске

07 сентября 2021 20:10
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Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске-1

В учениях разыгрываются самые сложные ситуации. Среди пассажиров оказались тяжелораненые. На помощь прибыл Ми-8.

Иван Лабзин, первый заместитель начальника авиации МЧС Беларуси:
В течение всего полета с помощью этого медицинского блока можно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также людям, имеющим серьезные повреждения. Кроме того, на данном вертолете возможно перевозить трех носилочных раненых – сзади, как видите, имеются три места – и в сидячем положении.

Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске-4

После спасения жизней необходимо позаботиться и о технике. Воздушное судно, совершившее аварийную посадку, нужно вывести за пределы посадочной полосы. Сделать это при неисправном шасси непросто. Используются специальные средства. Например, 300-килограммовая подушка. Она приподнимает поврежденную часть, после устанавливаются домкраты.

Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске-7

Еще один этап учений – тушение различных видов пожаров с использованием специальной техники.

Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске-10

Здесь в бой с огнем вступили новенькие «Пантеры». Такая техника в распоряжении только Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Национального аэропорта.

Подушка на 300 кг. Как домкратят самолёты с неисправным шасси, показали на учениях в Минске-13

Алексей Машкович, начальник Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Национального аэропорта Минск:
Емкость воды – 12 тонн, огнетушащего вещества (пенообразователя) – 1,5 тонны. Также автомобиль укомплектован аварийно-спасательным инструментом, резаками, гидравлическим инструментом для резки фюзеляжа, пожарно-техническим вооружением. Также имеется комплект дыхательных аппаратов для экипажа боевого расчета автомобиля.

Кроме этого, такие «бойцы» обладают функцией самотушения. Так что современные технологии во всем, что касается безопасности, на первом плане.

# Военные учения # общество # Иван Лабзин # Алексей Машкович # Юлия Стриго # Фотофакт

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