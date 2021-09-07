80 литров красок на 160 квадратах. Как создают мурал ко Дню народного единства в Гомеле
Новости Беларуси. В центре Гомеля создают масштабный мурал, посвященный Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы проекта – молодые гомельские художники. Идею поддержали в областной администрации, а спонсорами выступили местные предприятия.
Подробности в материале Александра Добрияна.
Стена в самом начале центрального проспекта полумиллионного города – мечта любого художника. Игнат говорит, что шел к этому целых 10 лет. Его работы есть в России, Украине, Греции и Испании, но рисовать в родном Гомеле – дело особенное.
Игнат, художник-граффитист:
Конечно, это добавляет городу какие-то нотки яркости, потому что стен серых много. Если посмотреть, у нас все достаточно однотонное. Рисунки достаточно яркие. Они вызывают эмоции. Проходит человек, у него был сегодня грустный день, посмотрел: ничего себе – яркий рисунок. Улыбнулся – уже хорошо.
Эскиз действительно яркий. Вся палитра цветов: от васильковой лазури белорусских полей до алых губ красавицы-славянки.
Такой автор видит свою Беларусь.
Александр Добриян, корреспондент:
Общая площадь нового мурала – 160 квадратных метров. Однако куда важнее размера смысловая нагрузка изображения. Посыл «Мы – адно цэлае» отныне в самом центре Гомеля.
На создание арт-объекта понадобится порядка 80 литров красок. На акриловую основу ляжет слой нитрокраски из баллонов. Гарантия качества на десятилетия.
Сергей Гарриков, художник-граффитист:
Вчера вечером мы приступили к работе. Разметили проектором картинку. Сегодня приступаем к фону. Фон будем делать пару дней. Потом приступаем рисовать баллонами. Работа несложная. Самое главное, успеть в срок.
Художники в самом начале пути, однако уже на этом этапе их работа получает положительные отзывы горожан, что говорит само за себя.
Да не то слово, как. Красота! Очень красиво, очень.
Татьяна Козловская, жительница Гомеля:
Мне нравится: ярко, красиво, необычно. Видела уже в социальных сетях. Предполагала, что где-то здесь. Но не думала, что прямо сегодня увижу.
На все про все у художников есть не больше недели. Закончить работу нужно ко Дню народного единства.