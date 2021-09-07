80 литров красок на 160 квадратах. Как создают мурал ко Дню народного единства в Гомеле

Новости Беларуси. В центре Гомеля создают масштабный мурал, посвященный Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы проекта – молодые гомельские художники. Идею поддержали в областной администрации, а спонсорами выступили местные предприятия. Подробности в материале Александра Добрияна.

Стена в самом начале центрального проспекта полумиллионного города – мечта любого художника. Игнат говорит, что шел к этому целых 10 лет. Его работы есть в России, Украине, Греции и Испании, но рисовать в родном Гомеле – дело особенное.

Игнат, художник-граффитист:

Конечно, это добавляет городу какие-то нотки яркости, потому что стен серых много. Если посмотреть, у нас все достаточно однотонное. Рисунки достаточно яркие. Они вызывают эмоции. Проходит человек, у него был сегодня грустный день, посмотрел: ничего себе – яркий рисунок. Улыбнулся – уже хорошо.

Эскиз действительно яркий. Вся палитра цветов: от васильковой лазури белорусских полей до алых губ красавицы-славянки.

Такой автор видит свою Беларусь.

Александр Добриян, корреспондент:

Общая площадь нового мурала – 160 квадратных метров. Однако куда важнее размера смысловая нагрузка изображения. Посыл «Мы – адно цэлае» отныне в самом центре Гомеля. На создание арт-объекта понадобится порядка 80 литров красок. На акриловую основу ляжет слой нитрокраски из баллонов. Гарантия качества на десятилетия.

Сергей Гарриков, художник-граффитист:

Вчера вечером мы приступили к работе. Разметили проектором картинку. Сегодня приступаем к фону. Фон будем делать пару дней. Потом приступаем рисовать баллонами. Работа несложная. Самое главное, успеть в срок. Художники в самом начале пути, однако уже на этом этапе их работа получает положительные отзывы горожан, что говорит само за себя.

Да не то слово, как. Красота! Очень красиво, очень.