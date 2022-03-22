Председателем Союза писателей Беларуси избран Александр Карлюкевич

Новости Беларуси. У Союза писателей Беларуси новый председатель. На 25-м съезде творческой организации им избран Александр Карлюкевич, главный редактор издательского дома «Звязда», в прошлом министр информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.