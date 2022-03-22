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Председателем Союза писателей Беларуси избран Александр Карлюкевич

22 марта 2022 13:30
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Новости Беларуси. У Союза писателей Беларуси новый председатель. На 25-м съезде творческой организации им избран Александр Карлюкевич, главный редактор издательского дома «Звязда», в прошлом министр информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председателем Союза писателей Беларуси избран Александр Карлюкевич-1

В Национальной библиотеке 22 марта собрались 197 делегатов от Союза писателей из регионов. Участникам и гостям встречи приветствие направил Президент Беларуси. 

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# Белорусские писатели # общество # Александр Карлюкевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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