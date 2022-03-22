«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников

Новости Беларуси. Медсестры и врачи, фельдшеры и профсоюзные лидеры учреждений. В Минске наградили лучших медработников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке 80 человек. Это специалисты, которые в условиях пандемии отработали на все 100 %. Показали высокий профессионализм. И сейчас благодаря им система здравоохранения Минска работает, как отлаженный механизм.

Виктория Козловская, врач 25-й центральной районной поликлиники:

Эмоции переполняют меня, очень волнительно. В медицине я уже 33 года. Врачом дневного стационара я работаю более 30 лет.

Ирина Кузьменкова, врач 5-й городской клинической поликлиники:

Пациенты разные у нас бывают, в том числе требуется иногда такая моральная поддержка, не только физическая. Сегодня благодарна за признание моих заслуг, работы. Эмоции тоже переполняют. И буду стараться приносить и далее людям поддержку, радость.

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:

Получать награду всегда очень приятно. Получать награду за работу коллектива – приятно вдвойне. Я хочу сказать слова благодарности своему коллективу, с которым не только этот год, а последние несколько лет мы очень достойно прошли очень сложный период.