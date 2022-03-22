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«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников

22 марта 2022 13:43
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Новости Беларуси. Медсестры и врачи, фельдшеры и профсоюзные лидеры учреждений. В Минске наградили лучших медработников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников-1

В списке 80 человек. Это специалисты, которые в условиях пандемии отработали на все 100 %. Показали высокий профессионализм. И сейчас благодаря им система здравоохранения Минска работает, как отлаженный механизм.  

«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников-4

Виктория Козловская, врач 25-й центральной районной поликлиники:  
Эмоции переполняют меня, очень волнительно. В медицине я уже 33 года. Врачом дневного стационара я работаю более 30 лет.  

«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников-7

Ирина Кузьменкова, врач 5-й городской клинической поликлиники:  
Пациенты разные у нас бывают, в том числе требуется иногда такая моральная поддержка, не только физическая. Сегодня благодарна за признание моих заслуг, работы. Эмоции тоже переполняют. И буду стараться приносить и далее людям поддержку, радость.  

«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников-10

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:  
Получать награду всегда очень приятно. Получать награду за работу коллектива – приятно вдвойне. Я хочу сказать слова благодарности своему коллективу, с которым не только этот год, а последние несколько лет мы очень достойно прошли очень сложный период.  

«Благодарна за признание моих заслуг». В Минске наградили лучших медработников-13

В списке награжденных и представители строительной сферы. Все те, кто возводил и реконструировал новые объекты здравоохранения.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Виктория Козловская # Ирина Кузьменкова # Марина Соколова # Фотофакт

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