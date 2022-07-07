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В Минске прошли учения эпидемиологов. Как врачи не допускают вспышки холеры?

07 июля 2022 15:08
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Новости Беларуси. Быть готовым к любому развитию ситуации, даже если тревога учебная. Столичные врачи-инфекционисты и работники санитарно-эпидемиологической службы отработали маршрут оказания первой помощи пациентам с подозрением на холеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли учения эпидемиологов. Как врачи не допускают вспышки холеры?-1

По легенде, в больницу доставили девушку, которая пару дней назад вернулась из Пакистана, с жалобами на слабость, рвоту и диарею. После осмотра и забора биоматериалов больную помещают в специальный бокс. На время ожидания результатов анализов она будет находиться в изоляции. Такие же процедуры были совершены с ее мужем – контактом первого уровня. Если опасения не подтвердятся, пациентов выпишут уже через неделю.

В Минске прошли учения эпидемиологов. Как врачи не допускают вспышки холеры?-4

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:
Такие учения устраиваются регулярно совместно с клиническими больницами, инфекционными больницами, эпидемиологами. Цель данных учений вспомнить симптоматику заболеваний, вспомнить моменты, на которые надо обращать внимание. Прежде всего это сбор эпидемиологического анамнеза. Как вы знаете, сейчас продолжается пандемия холеры во многих странах мира. И чтобы быть готовыми, обновить теоретические, практические знания.

В Минске прошли учения эпидемиологов. Как врачи не допускают вспышки холеры?-7

Также в Минздраве опровергли слухи о вспышке холеры в Бресте, такая информация появилась на интернет-ресурсах в июне. Специалисты заявили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, но в случае необходимости все учреждения здравоохранения готовы оказать необходимую помощь.

В Беларуси за последние 15 лет случаи заболевания холерой не регистрировались.

# Медицина # общество # Святослав Вельгин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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