В Минске прошли учения эпидемиологов. Как врачи не допускают вспышки холеры?
Новости Беларуси. Быть готовым к любому развитию ситуации, даже если тревога учебная. Столичные врачи-инфекционисты и работники санитарно-эпидемиологической службы отработали маршрут оказания первой помощи пациентам с подозрением на холеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде, в больницу доставили девушку, которая пару дней назад вернулась из Пакистана, с жалобами на слабость, рвоту и диарею. После осмотра и забора биоматериалов больную помещают в специальный бокс. На время ожидания результатов анализов она будет находиться в изоляции. Такие же процедуры были совершены с ее мужем – контактом первого уровня. Если опасения не подтвердятся, пациентов выпишут уже через неделю.
Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:
Такие учения устраиваются регулярно совместно с клиническими больницами, инфекционными больницами, эпидемиологами. Цель данных учений – вспомнить симптоматику заболеваний, вспомнить моменты, на которые надо обращать внимание. Прежде всего это сбор эпидемиологического анамнеза. Как вы знаете, сейчас продолжается пандемия холеры во многих странах мира. И чтобы быть готовыми, обновить теоретические, практические знания.
Также в Минздраве опровергли слухи о вспышке холеры в Бресте, такая информация появилась на интернет-ресурсах в июне. Специалисты заявили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, но в случае необходимости все учреждения здравоохранения готовы оказать необходимую помощь.
В Беларуси за последние 15 лет случаи заболевания холерой не регистрировались.