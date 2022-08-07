10-12 лет только на выведение сорта! Как разрабатывают новые культуры льна в Беларуси?

Новости Беларуси. Еще одна сельхозкультура, которая стала визитной карточки Беларуси – лен. У нас его выращивают уже 500 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одежду изо льна не одно столетие носили наши предки. Но его производство – дело хлопотное. Лен – очень капризное растение. Ему нужен семипольный севооборот: поле, на котором рос лен, можно снова засеять им только через семь лет.

Здесь важно, чтобы лен не перестоял, также нужно выждать положенное время, чтобы микроорганизмы могли «поработать» над вытеребленным и выстланным на поля льном. В льноводстве, как ни в какой другой отрасли, любая мелочь влияет на результат. Франция является крупнейшим производителем льна в мире, за ней следуют Бельгия, Беларусь и Китай. Возделыванием льна-долгунца, по данным FAO, занимаются 14 стран. Наибольшие площади во Франции, России, Беларуси, Бельгии, Китае, Нидерландах. Льняные ткани из Беларуси, оказывается, можно найти в Турции и даже Бразилии. Но основной рынок – Евросоюз, от Голландии до Испании.

А еще лен – культура для Беларуси политическая. Кстати, она же вынесена на государственный герб. Это Президент не раз повторял на льняных полях, профильных заводах. На неделе глава государства во время рабочей поездки в Мядельский район анонсировал, что скоро ознакомится с выполнением госзаказа по заготовке льна. Крупнейшее предприятие в нашей стране – это Оршанский льнокомбинат. Чтобы обеспечить себя сырьем, на его базе создан льноводческий кластер. Проект пилотный не только в Витебском регионе, но и единственный в стране. Взяли под крыло некогда запущенные территории в Лиозненском районе. Инвестировали и в землю: засеяли поля качественными семенами льна. И в человеческие ресурсы: дали рабочие места, закупили новую технику. Если результаты дадут практический и экономический эффект, практику распространят на всю страну. Равнение на лен – репортаж Виктора Пралича.

Агрогородок Устье Оршанского района. Именно здесь прописан единственный в стране Институт льна, где разрабатывают новые сорта этой культуры. Август – тот месяц, когда все научно-исследовательские работы проходят – не в лабораториях, а прямо в полях. На площади в полтора гектара – ни много ни мало почти тысяча видов льна. Весной каждое семечко сажали вручную. Сейчас пристально следят за растением, как за ребенком. Каждое изменение изучают, фиксируют. После вынесут вердикт: заниматься дальнейшим воспроизводством вида или прекращать.

Виктор Богдан, заведующий лабораторией селекции льна-долгунца Института льна:

Идеальных сортов тоже нет. Меняются и погодные условия. Есть такой процесс – вырождение сорта. Не только по льну, а по любой культуре. Поэтому селекционер должен всегда держать руку на пульсе. То есть изучать новый исходный материал, коллекционный, пополнять коллекцию. Сегодня на белорусских полях 80 % льна – селекция отечественных ученых. Зарегистрированных в государственном реестре из 50 видов 40 – заслуга наших селекционеров. А к слову, чтобы этой культурой стали засевать гектары, уходит от 10 до 12 лет на выведение сорта. Характеристика по двум десяткам показателей: от стойкости до качества.

Виктор Богдан:

Она прихотливая, но и очень благодарная культура. Если брать по питанию, то питания для льна много не надо. Калийных удобрений. Если сравнить с пшеницей, это раза в три меньше удобрений. Если сравнить с рапсом озимым или яровым, то это в четыре-пять раз меньше удобрений.

А это уже премьерные гектары льна. Новинка этого сезона в промышленных масштабах. Сорт «Талер». Уже приступили к его тереблению. Ожидают хороший результат. К примеру, если в 2008 белорусские поля были отданы под льняную культуру на площадях более 80 тысяч гектаров, то сегодня эта цифра в два раза меньше. Но урожайность на уровне. Чего многие годы и добивались селекционеры и, видно, не зря.