«Это замечательное волокно». Как устроена работа на Оршанском льнокомбинате?

Новости Беларуси. Еще одна сельхозкультура, которая стала визитной карточки Беларуси – лен. У нас его выращивают уже 500 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одежду изо льна не одно столетие носили наши предки. Но его производство – дело хлопотное. Лен – очень капризное растение. Ему нужен семипольный севооборот: поле, на котором рос лен, можно снова засеять им только через семь лет.

На неделе глава государства во время рабочей поездки в Мядельский район анонсировал, что скоро ознакомится с выполнением госзаказа по заготовке льна. Крупнейшее предприятие в нашей стране – это Оршанский льнокомбинат. Оршанский льнокомбинат – флагман по производству льняных тканей не только в нашей стране, но и на территории СНГ. Пока сырье из нового урожая еще в полях, машины перерабатывают прошлогоднюю партию.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

Номер вот этого волокна – 12. Это замечательное волокно. И по цвету, по разрывным качествам, мы ждем такого волокна ежегодно. К сожалению, объемы производства длинного качественного волокна с каждым годом уменьшаются. Поэтому наши текстильщики смотрят как всегда с надеждой на новый урожай.

А горизонты надежд расширились. В Витебской области создан льноводческий кластер. Во владения комбината перешли земли в Лиозненском районе. Этой культурой засеяли почти полторы тысячи гектар элитными семенами. В идеале должна получиться цепочка: от посева, переработки до высококачественной продукции.

Сергей Сидин:

Используя этот опыт развития с использованием различных механизмов, мы подойдем к формированию и льняного холдинга. Который бы решил проблему обеспечения сырьем Оршанского льнокомбината. Поставил бы вопрос о качественном развитии льноводческой отрасли на ближайшую перспективу. И самое главное, чтобы от этого выиграли все: и наши сельхозпроизводители, которые занимаются выращиванием и заготовкой льноволокна. Первичная переработка – это льнозаводы. Ну и Оршанский льнокомбинат, который выпускает наше белорусское золото, белорусский шелк – это лен.