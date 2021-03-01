1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?

Новости Беларуси. Первый календарный день весны принес белорусам ряд нововведений. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта? Они принимались после широкого общественного обсуждения. Только на первом этапе, когда была анонсирована разработка закона, в Палату представителей поступило 600 предложений от граждан. Изучен и опыт других стран.

Что касается КоАП, в нем административная ответственность по многим правонарушениям смягчена, а порядок привлечения граждан и организаций, а также ИП к административной ответственности упрощен. Ставка на воспитательный и профилактический характер. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение. Но за повторное нарушение, а также значительное и грубое предусмотрена серьезная ответственность.