1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?

Новости Беларуси. Первый календарный день весны принес белорусам ряд нововведений. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?
Они принимались после широкого общественного обсуждения. Только на первом этапе, когда была анонсирована разработка закона, в Палату представителей поступило 600 предложений от граждан. Изучен и опыт других стран.
Что касается КоАП, в нем административная ответственность по многим правонарушениям смягчена, а порядок привлечения граждан и организаций, а также ИП к административной ответственности упрощен. Ставка на воспитательный и профилактический характер. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение. Но за повторное нарушение, а также значительное и грубое предусмотрена серьезная ответственность.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей:
Практически по четверти правонарушений могут быть применены меры профилактические, то есть устное замечание, предупреждение вместо привлечения к административной ответственности. С другой стороны, наравне с послаблениями в административной ответственности есть сфера, где усилена ответственность, в первую очередь для тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде – это будет достаточно суровая ответственность.
Кроме того, ответственность усилена в области обеспечения безопасности движения, за блокирование транспортных магистралей, в области нарушения общественного порядка.
И все же главной особенностью новых кодексов является закрепление приоритета профилактических мер воздействия перед наказанием.