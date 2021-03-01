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Грузия открывает границу для граждан Беларуси. Перед въездом нужно сделать ПЦР-тест

01 марта 2021 06:29
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Новости Беларуси. Грузия открывает границу для белорусов. С 1 марта там расширен список стран, гражданам которых разрешен въезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное требование – справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Грузия открывает границу для граждан Беларуси. Перед въездом нужно сделать ПЦР-тест-1

В Грузии также сегодня отменяются многие карантинные ограничения. Еще ранее был снят запрет на осуществление регулярных авиарейсов.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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