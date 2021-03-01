Грузия открывает границу для граждан Беларуси. Перед въездом нужно сделать ПЦР-тест

Новости Беларуси. Грузия открывает границу для белорусов. С 1 марта там расширен список стран, гражданам которых разрешен въезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное требование – справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.