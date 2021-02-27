Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?
Новости Беларуси. На минских станциях диагностики нескончаемый поток клиентов. С 1 марта вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им предусмотрена возможность (но пока она не реализована) штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно. Только за январь его прошли около 200 тысяч машин.
К слову, в Минске более 30 станций диагностики. Возле них выстраиваются длинные очереди. На сайте «Белтехосмотра» ближайшая онлайн-запись только на середину марта. На одно транспортное средство, по словам операторов станции, уходит в среднем от 15 до 30 минут.
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Для прохождения ТО нужна сама машина, укомплектованная аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, водительское удостоверение, техпаспорт и страховка.
Сергей Бекер:
– Приехали именно сегодня, потому что работаю водителем-дальнобойщиком. Получилось свободное время сегодня, сегодня приехали проходить.
– Более двух часов стоите?
– Ну да, получается более двух часов.
Максим Ковалев:
Сегодня уже вторую машину пригнал на техосмотр. С утра на первой машине я приехал в 6 часов, тут уже машин 20 было. Где-то часов до 10 я прошел на первой машине. Сейчас приехал где-то с обеда. До вечера, до закрытия я еще успеваю пройти на второй машине.