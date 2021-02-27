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Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?

27 февраля 2021 11:37
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Новости Беларуси. На минских станциях диагностики нескончаемый поток клиентов. С 1 марта вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предусмотрена возможность (но пока она не реализована) штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно. Только за январь его прошли около 200 тысяч машин.

Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?-1

К слову, в Минске более 30 станций диагностики. Возле них выстраиваются длинные очереди. На сайте «Белтехосмотра» ближайшая онлайн-запись только на середину марта. На одно транспортное средство, по словам операторов станции, уходит в среднем от 15 до 30 минут.

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Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?-4

Для прохождения ТО нужна сама машина, укомплектованная аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, водительское удостоверение, техпаспорт и страховка.

Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?-7

Сергей Бекер:
Приехали именно сегодня, потому что работаю водителем-дальнобойщиком. Получилось свободное время сегодня, сегодня приехали проходить.

Более двух часов стоите?
Ну да, получается более двух часов.

Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?-10

Максим Ковалев:
Сегодня уже вторую машину пригнал на техосмотр. С утра на первой машине я приехал в 6 часов, тут уже машин 20 было. Где-то часов до 10 я прошел на первой машине. Сейчас приехал где-то с обеда. До вечера, до закрытия я еще успеваю пройти на второй машине.

# Автомобили # общество # Сергей Бекер # Максим Ковалев # Фотофакт

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