Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?

Им предусмотрена возможность (но пока она не реализована) штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно. Только за январь его прошли около 200 тысяч машин.

Новости Беларуси. На минских станциях диагностики нескончаемый поток клиентов. С 1 марта вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в Минске более 30 станций диагностики. Возле них выстраиваются длинные очереди. На сайте «Белтехосмотра» ближайшая онлайн-запись только на середину марта. На одно транспортное средство, по словам операторов станции, уходит в среднем от 15 до 30 минут.

Для прохождения ТО нужна сама машина, укомплектованная аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, водительское удостоверение, техпаспорт и страховка.

Сергей Бекер:

– Приехали именно сегодня, потому что работаю водителем-дальнобойщиком. Получилось свободное время сегодня, сегодня приехали проходить.

– Более двух часов стоите?

– Ну да, получается более двух часов.