В Беларуси с 1 марта установлен запрет на лов щуки и сома

Новости Беларуси. В Беларуси установлен запрет на лов щуки и сома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет про все регионы, кроме Витебского. Там прохладнее, и нерест у обитателей озер и рек начинается чуть позже.