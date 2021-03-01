В Беларуси с 1 марта установлен запрет на лов щуки и сома

Новости Беларуси. В Беларуси установлен запрет на лов щуки и сома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет про все регионы, кроме Витебского. Там прохладнее, и нерест у обитателей озер и рек начинается чуть позже.
Новости Беларуси. В Беларуси установлен запрет на лов щуки и сома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет про все регионы, кроме Витебского. Там прохладнее, и нерест у обитателей озер и рек начинается чуть позже.
Запретные меры принимаются для сохранения популяции. Щука, например, идет на нерест одной из первых, когда температура воды составляет лишь +4 – +6°C. Выловив ее в период размножения, можно получить внушительный штраф – до 260 рублей. Дороже стоит браконьеру нарушить покой сома. Запрет на его вылов также действует до конца марта.