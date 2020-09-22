Создали интерактивную карту, которая показывает результаты исследований. Как проверяют качество поверхностных вод Беларуси

Тысячи кристально чистых озер, бесконечные серебряные нити рек, более десятка чистейших водохранилищ и живописных болот. Не зря Беларусь ласково называют «Синеокой» и без преувеличения считают «легкими Европы».

А ведь такое внушительное природное богатство не только гордость всех белорусов, но и большая ответственность. Поэтому еще 27 лет назад на территории нашей страны была создана специальная система мониторинга всех поверхностных вод. Главная цель таких наблюдений – охрана чистоты окружающей среды.

Елена Богодяж, начальник службы экологической информации Белгидромета:

Наблюдения приводятся по гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим показателям. По данным о качестве мы понимаем, где мы купаемся, где рыба водится, насколько чисты наши реки и озера.

А ведь сохранить первозданность природы крайне проблематично, уверяют специалисты, на качество воды влияет огромный перечень внешних факторов. Елена Богодяж:

Это и сброс сточных вод, и природные факторы. Если летом в меженный период, когда низкий уровень воды, прошел сильный дождь, смыло много песка и вместе с ним органических, биогенных веществ, то увеличивается загрязнение, снижается кислород.

Отслеживают качество воды согласно нескольким методикам. Например, определить температуру, содержание кислорода и кислотность можно полевым способом, на месте. А вот заглянуть глубже под силу только современному оборудованию в лабораториях.

Анна Харкаль, инженер-химик отдела мониторинга поверхностных вод Белгидромета:

Мы смотрим такие показатели, как разнообразие зоопланктона. Вот здесь делается. Мелкие рачки. Смотрим, какие они, сколько их, считаем. Смотрим и считаем мелкие водоросли.

Обычно люди представляют заросший водоем как что-то цепляющееся к ногам, но все значительно интереснее, и приходится смотреть через микроскоп. Мы больше смотрим не на то, можно ли человеку купаться, а можно ли в этой воде жить, потому что вода не может быть пустой, она должна быть живая.

К слову, сегодня следить за качеством поверхностных вод может любой желающий в режиме онлайн. Специалисты отдела мониторинга создали интерактивную карту, которая показывает результаты проведенных исследований.

Елена Богодяж:

Традиционно к самым чистым поверхностным водным объектам относятся бассейны рек Западная Двина и Неман. По последним данным наблюдений, у нас достаточно хорошее качество поверхностных вод в Республике Беларусь.