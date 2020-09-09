«Мы должны понимать, что происходит практически на всём европейском континенте». Как составляют прогноз погоды в Беларуси

Узнать прогноз погоды в наше время дело нехитрое, обычно этот вопрос решается парой кликов, но только не для синоптиков. Оказывается, талант быть с погодой на «ты» – целая наука. Рабочий день специалиста, как правило, начинается с анализа наблюдений, сделанных накануне, и расшифровки текущей синоптической ситуации. Практически вся информация о характере погоды поступает к специалистам с метеорологических станций, к слову, их на территории Беларуси уже более 150.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Либо в виде таблицы, либо в виде карты формируются данные с наших станций, каждые 3 часа идет обновление. Автоматические станции обновляются каждые 10 минут. Для того, чтобы оценить характер погоды, нужен примерно вот такой масштаб либо как масштаб на большом телевизоре. Для того, чтобы составить прогноз по нашей небольшой стране, мы должны понимать, что вообще происходит практически на всем европейском континенте.

Прогноз погоды составляют дважды в сутки: утром и в середине дня. Но на этом работа специалиста не прекращается. Каждые три часа синоптик должен следить за тем, как развивается ситуация за окном – это своеобразная проверка себя. Результаты подобных наблюдений показывают, насколько правильно составленный ранее прогноз соответствует действительности. Ведь даже если ты грамотный специалист, всегда остается фактор неизвестности. Александр Беганский:

Вот если мы посмотрим на спутник, то мы видим, что у нас сейчас практически вся территория Беларуси закрыта облаками. Но какие это облака? Для этого у нас есть локаторы, и они показывают, что сейчас облака в основном могут давать дожди и отдельные даже есть очаги гроз, но со слабой вероятностью. Но это не значит, что не может все измениться буквально в текущий момент.

А вот предсказать погоду аж на целый сезон теоретически возможно, например, как это делают ведущие мировые гидрометеоцентры. Но в этом нет особой необходимости, рассказывают синоптики. Такие долгосрочные прогнозы зачастую неверны. Природа – очень непредсказуемая и упрямая вещь. Александр Беганский:

Прогноз – это научно обоснованное предположение о развитии атмосферных процессов в будущем. За промежуток 3-5 дней характер погоды может измениться несколько раз. В средних широтах буквально в течение каждого второго дня может измениться характер погоды. Поэтому для того, чтобы он был точным, нужно большое количество исходных данных и значительные, даже очень существенные вычислительные мощности, которые бы эти данные успевали быстро и качественно обрабатывать.