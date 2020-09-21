Увеличение лесистости и переход на более чистые виды топлива. Как в Беларуси снижают выбросы парниковых газов

Индустриализация, выбросы транспорта, лесные пожары – все это приводит к образованию мелких аэрозольных частиц в воздухе. Планета оказывается во власти «облачного покрова». Экологи со всего света обеспокоены – Земля задыхается. Накопленная парниковыми газами солнечная энергия нагревает Землю. Планета варится в собственном соку на протяжении сотни лет.

Дмитрий Мелех, заместитель заведующего отделом международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Выбросы таких парниковых газов, как углекислый газ, метан, закись азота имеют свойство накапливаться в атмосфере и увеличивать их концентрацию, что влечет изменение климата. Парниковые газы выбрасываются в результате такой деятельности человека, как сжигание топлива, какие-то промышленные процессы. На протяжении XX века зафиксирован значительный рост концентрации этих газов в атмосфере.

В 2016 году Республика Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению, а ранее – к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу. Дмитрий Мелех:

Республика Беларусь наряду с наиболее развитыми странами мира такими, как страны Евросоюза, США, Австралия, ведет ежегодный учет выбросов парниковых газов, так называемый кадастр парниковых газов. В настоящее время идет подготовка учёта выбросов парниковых газов за 2019 год, который в апреле 2021 года будет направлен в Секретариат конвенции об изменению климата.

Страна взяла на себя обязательства к 2030 году на 28% уменьшить выбросы парниковых газов. Наталья Клименко, консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Говоря о статистике эмиссии парниковых газов, можно сказать, что все же эмиссия снижается. Если мы возьмем базовый уровень – 1990 год, то выбросы составляли порядка 130 млн тонн. На сегодня снижение таких выбросов порядка 30% – это данные за 2018 год.

В борьбе с «парниковым эффектом» задействованы все секторы экономики: это энергетика, сельское и лесное хозяйства, жилищно-коммунальный сектор, промышленность. Экополитика направлена и на снижение топливного потребления.

Наталья Клименко:

Это развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности в различных процессах. Увеличение лесистости значимо влияет на поглощение парниковых газов. Также снижение парниковых газов происходит за счет поглощения водно-болотным комплексом. В сельском хозяйстве также выбросы парниковых газов зависят от площади возделываемых земель и от животноводства.

Беларусь давно стала на экологические рельсы. И сегодня каждый из нас может внести свой вклад в развитие «зеленой экономики». Дмитрий Мелех:

Меры, которые могут снизить выброс этих веществ в атмосферу, это применение энергоэффективных технологий, переход на более чистые виды топлива. При покупке новой техники нужно выбирать технику с более высоким классом энергоэффективности, полностью отказаться от ламп накаливания, следить за тем, чтобы ресурсы использовались эффективно и экономно.