О создании ядерного центра, уникальных разработках и заказах из-за рубежа. Как развивается институт ядерных исследований «Сосны»?

Новости Беларуси. «Сосны» под Минском. Именно этот академический институт обеспечивает научное сопровождение белорусской атомной энергетики, и именно здесь собираются создать исследовательский ядерный реактор. Больше чем за полвека на этой площадке накопили ценнейшую экспериментальную базу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, конечно, кадры, которые в данном случае действительно штучные и просто незаменимые. Но вот что любопытно – в ядерную энергетику все больше идут девушки. Оксана Семашко пообщалась с руководителем уникальной научной площадки.

Андрей Кузьмин, генеральный директор Государственного научного учреждения «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:

В части радиационных технологий для нужд различных секторов экономики в республике наш институт выполняет большой комплекс работ по радиационной стерилизации продуктов питания, изделий медицинского назначения, радиационной модификации полимерных изделий, которые применяются не только в медицине, а также в энергетике и других отраслях. В части ядерных технологий у нас в институте эксплуатируются два критических стенда – «Гиацинт» и «Кристалл», которые предназначены для изучения физических особенностей активных зон перспективных ядерных реакторов различного назначения. Также эксплуатируется подкритический комплекс «Ялина», предназначенный для проведения фундаментальных исследований в области физики подкритических ядерных систем. Выполняется большой объем работ по вопросам обращения с радиоактивными отходами, в том числе Белорусской АЭС.

Оксана Семашко, корреспондент:

Ваш институт славился в Советском Союзе и во всем мире по своим уникальным разработкам. Может быть, у вас остались ученики Красина, которые до сих пор здесь работают? Андрей Кузьмин:

Да, безусловно. Андрей Капитонович Красин воспитал плеяду выдающихся ученых, инженеров, которые внесли большой вклад в развитие атомной энергетики как Советского Союза, так и Республики Беларусь. Вклад этот выразился в том числе в создании Белорусской АЭС. Работы в рамках этого проекта начинались нашим институтом еще в 1990-е годы. Был выполнен большой объем работ по выбору площадки размещения, проекта станции. И до сих пор сотрудники нашего института активно участвуют в реализации этого проекта. В последние годы выполнен большой объем экспертиз документов, обосновывающих безопасность белорусской АЭС. По вопросу создания второй АЭС, как неоднократно звучало в средствах массовой информации, есть поручение главы государства прорабатывать этот вопрос. Соответственно, уровень потребления электрической энергии в Республике Беларусь, безусловно, еще может повышаться. Одним из показателей развития общества является уровень электропотребления на душу населения, на единицу произведенной продукции. Чем он выше, тем более совершенные технологии используются как в производстве, так и в повседневной жизни для обеспечения комфорта людей, поэтому повышение потребления электрической энергии – это, безусловно, плюс. Это очень удобный источник энергии. Он позволяет «запитывать» различные технологии, которые будут облегчать как жизнь людей, так и повышать качество, технологичность различных производств.

Оксана Семашко:

На днях приезжали сюда коллеги ваши российские. Насколько часто вы обмениваетесь опытом? Андрей Кузьмин:

Взаимодействие с российскими коллегами в области атомной энергетики, ядерной физики традиционно является очень активным. Охватывается широкий круг вопросов как научных, так и инженерных, практических. Безусловно, мы находимся на постоянной связи с российскими коллегами, встречаемся как на различных научных мероприятиях, конференциях, семинарах, так и в рамках выполнения прямых договорных работ. Спектр этих работ достаточно широк, начиная от изучения новых видов ядерного топлива, вопросов безопасности атомной станции, проектирования и разработки перспективных ядерных энергетических установок, исследований в области ядерной физики, физики элементарных частиц, радиационного материаловедения, химии, влияния ионизирующего излучения на живые организмы.

Оксана Семашко:

Ваш институт часто посещали нобелевские лауреаты – Гленн Сиборг. Кто еще из знаменитостей бывал здесь? Андрей Кузьмин:

Даже в последние два года наш институт посещали такие выдающиеся деятели, как заместитель генерального директора МАГАТЭ, президент Китайской академии наук, президент Китайской ядерной корпорации. Очень большое число ученых, государственных деятелей из Российской Федерации, губернаторы различных регионов России, руководство Российской академии наук. Оксана Семашко:

Есть ли у вас какие-нибудь заказы из-за рубежа? Андрей Кузьмин:

Да, выполняется большой объем работ по экспортным контрактам. Нас очень радует, что эти работы заказывают по нашей специальности. Это научные исследования в области атомной энергетики. У нас есть тесные контакты и с Российской Федерацией, и с рядом западных государств. Научный уровень наших исследований достаточно высок, чтобы мы могли удовлетворить потребности наших заказчиков. До сих пор от них никаких рекламаций не поступало, я уверен, что они довольны результатами нашей совместной работы.