Что общего между протестами и «муравьиной спиралью смерти»? Рассказывает политолог

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу « По существу » обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Но вот эти, которые сейчас, они куда убегают – Чалый, Шрайбман? Туда, в Украину. Они любой стрим начинают, и у них 10 минут – это хвалить Украину, «майдан». Это как, знаете, в советское время надо было выйти, цитат Ленина десять прочитать, а потом говорить. Вот и они так хвалят «майдан».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Цепкало на остановке стоял полгода назад и высказался о Крыме. Пришли шесть человек и сразу ему чуть морду не набили. Сразу испугался и все рассказал.

Юрий Воскресенский, политолог:

Вы знаете, это фашиствующая демократия, как говорил министр иностранных дел. А еще есть в биологии такой термин «муравьиная спираль смерти», когда муравей какой-то начинает бегать по спирали, (условно говоря, «санкции-санкции-санкции – режим падет»), и все муравьи начинают бегать. Американские ученые проводили опыты – спираль достигала 320 метров в радиусе. И все муравьи погибали.

Поэтому пусть бегут они в Украину, Польшу, Литву, Латвию. С этими странами нам, конечно, надо взаимодействовать – мы все время протягиваем им руку помощи. И пусть они погибнут в этой спирали, потому что у них идей кроме как «санкции-санкции-санкции, развал, режим падет», у них ничего нет. И нормальный человек, который тогда и в августе выходил – было очень много нормальных и образованных, и обеспеченных людей – он уже давно, как Президент правильно сказал, все понял.