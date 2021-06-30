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Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси

30 июня 2021 09:46
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Биотехнологическое завтра начинается уже сегодня. И создается оно здесь, в Институте микробиологии Национальной академии наук. В институте проводят исследования в сфере микробиологии и биотехнологии.

Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси -1

Какое же оно, наше агротехническое завтра с приставкой «био»?

Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси -4

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии НАН Беларуси:
Наступило время после длительного периода химизации, что надо возвращаться где-то к исходному состоянию, что надо внедрять биологические подходы, технологии. Надо обогащать микробоценозы – то, что разрушилось за время длительного применения химических препаратов. Вы видите, какое количество синтетической пленки накопилось, пластика. С использованием биологии, микробиологии можно делать биоразлагаемый пластик. Можно заменить синтетический пластик биоразлагаемым. Те почвы, которые не приносят урожая, можно повысить их плодородие, благодаря тому, что туда будут внесены полезные микроорганизмы.

С помощью микробиологических препаратов можно не только повысить урожайность почв или сократить количество производимого пластика, но также очистить водоемы и почвы от загрязнений. А корма для животных могут быть не только сытными, но и полезными. Отсюда – больше приплод и более здоровое поголовье. Что говорить, будущее уже наступило. Одна из основных задач биотехнологий – улучшать уровень экологии.

Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси -7

Эмилия Коломиец:
Мы решаем такие задачи, которые сегодня важны для страны, которые позволяют отказаться от импорта, от ввоза каких-то препаратов. Мы работаем на все сферы. Мы работаем на сферу сельского хозяйства – это пробиотические препараты, которые могут заменить антибиотики в кормах, это средства защиты растений, которые заменяют пестициды.

Не обходят стороной в Институте микробиологии и медицинские технологии. Сегодня биотехнологии в сельском хозяйстве – это целый научный кластер, цель которого выпускать различные продукты (аминокислоты, витамины, подкислители, ферментные препараты) с одной целью: сделать агропромышленный комплекс более рентабельным.

Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси -10

Эмилия Коломиец:
В этом аспекте мы улучшаем наш ферментный препарат – глюкозооксидазу, он является основой биосенсора глюкосен, который измеряет глюкозу в крови больных сахарным диабетом.

Ассортимент биотехнологической продукции широк и разнообразен. В сельском хозяйстве можно найти микробные удобрения, средства для защиты растений, пробиотики, биоконсерванты, кормовой белок. В медицине – сырье для фармацевтической промышленности. В пищевой – дрожжи, сахарозаменители, пищевые добавки, органические кислоты. И планы на ближайшие пять лет наполеоновские.

Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси -13

Эмилия Коломиец:
Что касается технологий, то у нас уже опыт большой, технологий мы сделали много. И теперь наша основная задача – повысить их конкурентоспособность.

Сегодня индустрия биотехнологий – один из самых интенсивно развивающихся секторов мировой экономики. По прогнозам специалистов, в этом веке не менее 20 % объема товаров будет за биотехнологиями.

# Белорусская наука # Наука # Эмилия Коломиец # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Технологии

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