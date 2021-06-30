Повысить урожайность почв и производить меньше пластика. Как развиваются биотехнологии в Беларуси

Биотехнологическое завтра начинается уже сегодня. И создается оно здесь, в Институте микробиологии Национальной академии наук. В институте проводят исследования в сфере микробиологии и биотехнологии.

Какое же оно, наше агротехническое завтра с приставкой «био»?

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии НАН Беларуси:

Наступило время после длительного периода химизации, что надо возвращаться где-то к исходному состоянию, что надо внедрять биологические подходы, технологии. Надо обогащать микробоценозы – то, что разрушилось за время длительного применения химических препаратов. Вы видите, какое количество синтетической пленки накопилось, пластика. С использованием биологии, микробиологии можно делать биоразлагаемый пластик. Можно заменить синтетический пластик биоразлагаемым. Те почвы, которые не приносят урожая, можно повысить их плодородие, благодаря тому, что туда будут внесены полезные микроорганизмы. С помощью микробиологических препаратов можно не только повысить урожайность почв или сократить количество производимого пластика, но также очистить водоемы и почвы от загрязнений. А корма для животных могут быть не только сытными, но и полезными. Отсюда – больше приплод и более здоровое поголовье. Что говорить, будущее уже наступило. Одна из основных задач биотехнологий – улучшать уровень экологии.

Эмилия Коломиец:

Мы решаем такие задачи, которые сегодня важны для страны, которые позволяют отказаться от импорта, от ввоза каких-то препаратов. Мы работаем на все сферы. Мы работаем на сферу сельского хозяйства – это пробиотические препараты, которые могут заменить антибиотики в кормах, это средства защиты растений, которые заменяют пестициды. Не обходят стороной в Институте микробиологии и медицинские технологии. Сегодня биотехнологии в сельском хозяйстве – это целый научный кластер, цель которого выпускать различные продукты (аминокислоты, витамины, подкислители, ферментные препараты) с одной целью: сделать агропромышленный комплекс более рентабельным.

Эмилия Коломиец:

В этом аспекте мы улучшаем наш ферментный препарат – глюкозооксидазу, он является основой биосенсора глюкосен, который измеряет глюкозу в крови больных сахарным диабетом. Ассортимент биотехнологической продукции широк и разнообразен. В сельском хозяйстве можно найти микробные удобрения, средства для защиты растений, пробиотики, биоконсерванты, кормовой белок. В медицине – сырье для фармацевтической промышленности. В пищевой – дрожжи, сахарозаменители, пищевые добавки, органические кислоты. И планы на ближайшие пять лет наполеоновские.