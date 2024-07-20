Лукашенко: «Минщина должна подставить плечо стране в целом». На что Президент ориентирует Турчина?

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подставить плечо регионам должна и Минская область. Об этом завил Президент после доклада председателя облисполкома Александра Турчина. В Минской области рассчитывают собрать (с учетом рапса) порядка 2 миллионов 700 тысяч тонн зерновых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Минщина должна подставить плечо стране в целом. И не забывайте, что на вашей территории расположена БНБК. Вместе с Юрием Шулейко [заместитель премьер-министра – прим. ред.] подключайтесь – он уже председатель наблюдательного совета – и приводите в чувства это предприятие, чтобы оно работало как следует на всю страну.

Михаил Вечорко, руководитель ОАО «Жабиньковский»: Не первый год к нам на помощь приходят наши силовые структуры помогать нам убирать урожай. Сейчас в нашем хозяйстве работает сотрудник ГАИ Будько Алексей, и работает сотрудник МЧС Манюк Максим.

Максим Манюк, мастер-спасатель Кобринского РОЧС:

Работаю не первый год в этом хозяйстве, уже 5-7 сезон. Все нравится. Как глава государства говорит, нужно убрать без потерь, стараемся помочь. С самого утра до вечера убираем.

Подобных добровольцев в стране много, в их числе студенты. Вспоминаются слова Президента про Год качества. Подтянуть его должен каждый, стать чуть лучше, чем был вчера. Тогда рекордные показатели урожая, экономическая стабильность Беларуси, да и жизнь в целом будут на уровне. А вот если сидеть и критиковать, итог будет другим.