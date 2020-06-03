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Интеллектуальный капитал страны. Какие успехи в системе белорусского образования

03 июня 2020 09:37
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Мария Кронда, корреспондент:
В этих стенах куют профессиональные кадры страны. Сегодня в белорусских школах, колледжах, вузах обучается более двух миллионов человек. Эта огромная армия – будущее национальной экономики.

Интеллектуальный капитал страны. Какие успехи в системе белорусского образования-1

Система образования в Республике Беларусь – предмет национальной гордости. Об этом свидетельствует почти 100%-ый уровень грамотности взрослого населения – 98% работающих граждан с дипломами базового, среднего или профессионального образования.

Интеллектуальный капитал страны. Какие успехи в системе белорусского образования-4

За последнее десятилетие в республике построено свыше 300 зданий для высших, средних, школьных и дошкольных учреждений образования, а это говорит о постоянном финансировании отрасли государством.

Интеллектуальный капитал страны. Какие успехи в системе белорусского образования-7

Какие успехи в системе белорусского образовани? Узнаете, посмотрев видеоматериал

# Образование в Беларуси # Наука # Мария Кронда # Лариса Волкова # Сергей Касперович # Людмила Романовская # Юрий Миксюк # Евгений Невгень # Александр Науменко # Фотофакт # Государственная политика в области образования

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