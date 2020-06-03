Интеллектуальный капитал страны. Какие успехи в системе белорусского образования

Мария Кронда, корреспондент:
В этих стенах куют профессиональные кадры страны. Сегодня в белорусских школах, колледжах, вузах обучается более двух миллионов человек. Эта огромная армия – будущее национальной экономики.
Мария Кронда, корреспондент:
В этих стенах куют профессиональные кадры страны. Сегодня в белорусских школах, колледжах, вузах обучается более двух миллионов человек. Эта огромная армия – будущее национальной экономики.
Система образования в Республике Беларусь – предмет национальной гордости. Об этом свидетельствует почти 100%-ый уровень грамотности взрослого населения – 98% работающих граждан с дипломами базового, среднего или профессионального образования.
За последнее десятилетие в республике построено свыше 300 зданий для высших, средних, школьных и дошкольных учреждений образования, а это говорит о постоянном финансировании отрасли государством.
Какие успехи в системе белорусского образовани? Узнаете, посмотрев видеоматериал.