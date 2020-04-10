Сможет запечатлеть марку машины или номер дома. Что известно о втором белорусском космическом аппарате

Для многих космонавтика сводится к планетам, ракетам и Гагарину. Но каждый день мы сталкиваемся с технологиями, которые придумали для внеземного пространства. Навигация, спутниковая связь, беспилотники. Первый же белорусский космический аппарат вышел на орбиту почти 8 лет назад. С тех пор и передает снимки со всех уголков голубой планеты.

Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

Запланировали съемку, заложили на борт, через полтора часа он будет над интересующей нас территорией. У спутника есть режим непосредственной передачи, т. е. снял и тут же передал на нашу приемную антенну, которая находится на этом здании. Обработка занимает 20 минут, т. е. при лучшем стечении обстоятельств нужно 3-4 часа.

Фото из космоса заказывают свыше 30 организаций. Спутник может сделать фото любого уголка Земли. Одну и ту же точку он видит раз в 16 суток. Такое же время показывает и его российский брат-близнец «Канопус». Во время важных съемок на место событий летит тот, который ближе.

Василий Сивуха:

По орбите они разведены на 180 градусов. И естественно группировка позволяет снять любой участок земной поверхности в 2 раза чаще, чем одним космическим аппаратом.

За полетом нашего спутника следят и днем, и ночью. В зоне радиовидимости он бывает около 5 раз в сутки. Когда это происходит, у специалистов есть несколько минут, чтобы дать аппарату новую команду.

Анатолий Дмитрук, заместитель начальника центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

Когда возникают сложные ситуации по состоянию аппарата и нужно принимать решения на уровне сектора главного конструктора, дается указание из Москвы, и мы здесь выдаем необходимые команды для восстановления работоспособности аппарата и принятия решения на дальнейшие сеансы связи.

Кстати, сегодня системой впервые управляет инженер-радиотехник Николай Черненко. Еще год назад он и подумать не мог, что будет контролировать знаменитый БКА, а сейчас уверен, что нашел свое призвание. После трех месяцев стажировки парень не сомневается – смену сдаст со спокойной душой. Николай Черненко, инженер-системотехник:

Космос – это романтично, это интересно. Здесь замечательный коллектив, у которого можно чему-то научиться и почерпнуть большой опыт. Плюс я хотел бы развиваться в этой сфере дальше.

Тем временем, в Беларуси уже готовят второй космический аппарат. Сателлит будет намного мощнее и с высоты нескольких сотен километров сможет запечатлеть марку машины или номер дома.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Если с помощью снимков с действующего аппарата можно обновлять карты масштаба 1- 50000, то станут доступны масштабы 1-5000. Это уже планы городов, возможность построение 3D-изображений. Аппарат будет иметь функционал видео, т. е. полторы минуты из космоса можно будет снять фильм о какой-то территории или о каком-то объекте.