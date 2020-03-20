Луна, Солнце и яркие звёздные скопления. Когда и почему стоит сходить в Минский планетарий

В этом году знаменитому Минскому планетарию исполняется 55 лет. Впервые он открылся 29 июля 1965 года и подарил тысячам желающим шанс приблизиться к космосу. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий Минским планетарием – Александр Микулич. Кому будет интересно посетить планетарий? Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

Посетить планетарий будет интересно детям, мы рекомендуем от четырех лет. Приводят детей и трехлетних. У нас есть такие программы, как «Мышата и Луна» – такая космическая сказка про Луну для самых маленьких. Есть более серьезные сеансы, которые будут интересны и взрослым людям. Приходят пенсионеры, давно увлеченные астрономией.

Это правда, что планетарий находится на самой высокой точке парка Горького? Александр Микулич:

Это, действительно, так. Можно посмотреть географическую карту и убедиться в этом. Исторически, наверное, все вы знаете, что религиозные храмы всегда строились на возвышенностях, так и планетарии планировались на возвышенностях. Это храм науки, куда приходят люди, поднимаются сначала к этому храму. Наша обсерватория находится еще чуть выше. Это еще сделано для того, чтобы был хороший обзор. В 60-е годы на этой возвышенности был пустырь, там не было таких высоких деревьев. Это позволяло проводить наблюдения в телескоп и деревья этому не мешали. Но за 55 лет уже деревья стали выше нашей обсерватории. К сожалению, немножко нам заслоняют обзор, но большую часть неба мы можем наблюдать. У вас есть телескоп-рефрактор. Расскажите о нем подробнее. Александр Микулич:

В этой башенке обсерватории установлен телескоп – старинный рефрактор – это линзовый телескоп, классический рефрактор. Диаметр линзы – 130 мм, такой большой глаз, который собирает свет, фокусное расстояние – 2 м, очень длинная такая труба. Раньше именно так строили телескопы и вот этот рефрактор позволяет качественно наблюдать прежде всего планеты. Самый интересный объект для наблюдения – это Луна.

В какое время можно посмотреть на Луну? Александр Микулич:

Это зависит от сезона и от времени. Мы обычно на сайте публикуем, что вот в данный день и в данное время что можно увидеть и приглашаем в нашу обсерваторию. Чаще всего мы рекомендуем смотреть на Луну как на самый интересный объект, потому что этот космический объект наиболее близкий к нам, там больше всего деталей.