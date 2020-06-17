Фундук «Яшма» и яблоки «Ранак». Какие ещё новые сорта плодовых культур разработали белорусские селекционеры

Белорусские селекционеры порадовали садоводов новыми сортами плодовых. С каждым годом задачи перед учеными усложняются, ведь персиком и абрикосом любителей приусадебной экзотики уже не удивишь. Институт плодоводства постоянно находится в поиске и наряду с традиционными культурами выводит новые виды винограда, фундука и грецкого ореха.

Сергей Ярмолич, заведующий отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

У наших любителей-фермеров появился новый тренд – это заняться орехоплодными культурами. Среди сортов грецкого ореха, который у нас районированный в Республике Беларусь, – это Самохваловичский, Пинский. Из новых сортов фундука, которые также начинают популярность иметь в Республике Беларусь, – это наши отечественные сорта «Яшма» и также импортные сорта – Барселонский и Каталонский.

Вывести новый сорт – процесс длительный и трудоемкий, на это уходит не один десяток лет. Требования к культурам предъявляются очень высокие: они должны быть максимально приспособленными к нашей погоде, устойчивыми к заболеваниям и вредителям, урожайными, пригодными для длительного хранения и, конечно, вкусными. Илья Полубятко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства»:

Одним из последних сортов, которые мы передали в систему госсортоиспытания, – это сорт черешни под именем «Мария». Сорт очень интересный, он отличается ранним сроком созревания, имеет очень крупные плоды – порядка 7 г. Плоды темно-красного цвета, очень красивые.

Яблочный ассортимент селекционеры стараются пополнить сортами раннего срока созревания. Одна из таких сочных новинок называется «Ранак». Сейчас она передана на государственные сортоиспытания. Яблони «Аксамит», «Зорка», «Красавита» и некоторые другие уже успели заслужить авторитет у садоводов-любителей. Сергей Ярмолич:

Данные сорта примечательны тем, что они могут возделываться в любой области республики как и для промышленного возделывания, так и для приусадебного. Данные сорта интересны тем, что «Аксамит» не уступает коммерческим сортам по крупноплодности, округло-конической формой, насыщенной краской. «Ранак» кисло-сладкого вкуса, он очень привлекательного внешнего вида, округлой формы с ярким красным румянцем.

Илья Полубятко:

Переданы в систему госсортоиспытания три сорта вишни – это «Конфитюр», «Милавица» – это наши сорта и «Памяти Никеева» – это сорт российской селекции. В 2020 году включен для приусадебного возделывания сорт вишни «Несвижская». Также очень интересные сорта, очень крупные плоды имеют.