Помощники Президента проведут прямые телефонные линии на этой неделе

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. На этой неделе свои вопросы можно озвучить представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.

9 июня на связь с белорусами выйдут инспекторы по Брестской и Витебской областям Анатолий Маркевич и Анатолий Линевич. 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима.