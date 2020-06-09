Помощники Президента проведут прямые телефонные линии на этой неделе
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. На этой неделе свои вопросы можно озвучить представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.
9 июня на связь с белорусами выйдут инспекторы по Брестской и Витебской областям Анатолий Маркевич и Анатолий Линевич. 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима.
Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем. В сложившейся ситуации – это наиболее оптимальная форма общения. Для решения более сложных вопросов чиновники готовы выехать на места.