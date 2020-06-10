«Стоимость образца может достигать 5 тысяч долларов». Рассказываем об уникальных разработках белорусских учёных

Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Однако с появлением электромобилей, искусственных органов и виртуальной реальности этой фразой пользуются все реже. Похвастаться громкими проектами могут и наши ученые. В Национальной академии наук трудятся лучшие умы страны, которые регулярно презентуют проекты мирового значения. Пример – Институт физики имени Степанова. В этих лабораториях создают специальные лазеры для измерения расстояний и атомных составов веществ.

Максим Богданович, директор Института физики НАН Беларуси:

Мы научились делать такие лазеры, которые превосходят большинство тех изделий, которые делает кто-либо в мире. Как пример, могу вам показать некоторые излучатели, они вот такого маленького размера, они весят всего лишь 20 граммов, но с их помощью можно измерять расстояние порядка 10 километров. С виду это кусок металла, но внутри это высокотехнологичное устройство. Стоимость такого образца может достигать пяти тысяч долларов.

Проект запустили с нуля 15 лет назад. Сейчас специалисты за год собирают несколько десятков таких излучателей. К слову, этими маленькими коробочками уже интересуются десятки иностранных государств. Александр Григорьев, ведущий научный сотрудник центра «Лазерная техника и технологии» Института физики НАН Беларуси:

Ездим и в Москву, и в Мюнхен, и в Индию, и в Китай. Выставляем там свою продукцию и последние заказы, которые у нас идут, они в том числе и оттуда.

Еще одна гордость ученых – устройство, в котором выращивают нитридные транзисторы. С этой установки, в прямом смысле, сдувают пылинки. Единственная в стране, да и стоит больше двух миллионов. В этой вакуумной камере появляются полупроводники нового поколения. Максим Богданович:

Создав такой транзистор, мы можем делать миниатюрные источники питания, которые будут в разы меньше весить, чем существующие. Эти структуры характеризуются тем, что могут работать в условиях космоса при температуре 500 градусов.

Еще одно громкое достижение Академии наук – создание первого белорусского спутника. 8 лет назад он вылетел с «Байконура» и вышел на орбиту. С тех пор передает снимки со всех уголков голубой планеты. Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

У спутника есть режим непосредственной передачи, т. е. снял и тут же передал на нашу приемную антенну, которая находится на этом здании. Обработка занимает 20 минут, т. е. при лучшем стечении обстоятельств это 3-4 часа.

Фото из космоса заказывают свыше 30 организаций. Спутник делает снимки любой территории. Одну и ту же точку он видит раз в 16 дней, а в зоне радиодосягаемости бывает около 5 раз за сутки. Когда это происходит, у сотрудников есть лишь несколько минут, чтобы дать аппарату новую команду.

Тем временем, в Беларуси уже готовят второй космический аппарат. Он будет намного мощнее и с высоты нескольких сотен километров сможет запечатлеть номер дома и даже марку машины. Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

С помощью снимков с действующего аппарата можно обновлять карты масштаба 1-50000, то станут доступны масштабы 1-5000. Это фактически уже планы городов, это возможность построения 3D-изображений различных объектов. Аппарат еще будет иметь функционал видео, т. е. полторы минуты из космоса можно будет снять фильм о какой-то территории или о каком-то объекте.

Собственный спутник запустили 2 года назад и в БГУ. Впрочем, это только верхушка айсберга научных достижений университета. Василий Сафонов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:

В эту пятилетку БГУ является головной организацией-исполнителем по 10 программам научных исследований из 12. По итогам 2019 года университет поставил на экспорт более чем на 3,5 миллиона научной и научно-технической продукции. Это 15 стран мира.

Главная ставка ВУЗа – конечно, на студентов. С первых месяцев обучения вчерашние школьники вливаются в процесс создания будущего. Старшекурсники в это время готовят проекты глобального значения. Например, Анатолий Кохан последние полтора года изучает взаимодействие воспалительных процессов и свертывания крови. Цель юного ученого – создать чудо-таблетку от любых патологий. Анатолий Кохан, студент 4-го курса Белорусского государственного университета:

Если выяснить механизмы этого взаимодействия, можно будет уже придумывать лекарственные препараты, которые могут помогать в лечении или поддержании каких-то патологических состояний человека, начиная от болезней сердца, онкологических заболеваний.

Как известно, наука – вещь недешевая. Впрочем, со слов Антона, ему грех жаловаться на недостаток ресурсов. Анатолий Кохан:

Помощь идет буквально со всех сторон. Это и университет, и какие-то проекты, в которых меня записывают научные руководители, это и помощь от частных фирм. Гранты, стипендии.

А еще БГУ – это самая большая организация послевузовского образования. В университете обучаются около 1000 аспирантов и докторантов. Только в прошлом году здесь защитили 57 кандидатских и 9 докторских диссертаций. Василий Сафонов:

Очень активно участвуем в международном сотрудничестве. Это и исследования графена, создание новых материалов на основе графена, это и биотехнологические исследования совместно с нашими партнерами из Китая, Индии, это и европейские коллеги, это исследования, связанные с космическими технологиями.