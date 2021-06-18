Заместитель гендиректора завода «Агат»: те санкции, которые введены против нашей страны, скажутся на каждой семье

Новости Беларуси. Открытое письмо трудящихся нашей страны с осуждением санкций передано в представительство Европейского союза работниками электромеханического завода «Агат». Документ адресован председателям Европейского парламента, совета и комиссии, а также верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники предприятия 18 июня собрались у здания представительства в Минске небольшим составом. А вот подписей под документом – свыше 350. Таким образом коллектив высказывает свое несогласие с выдвинутыми Западом санкциями в адрес белорусских предприятий. Электромеханический завод «Агат» также попал в список неугодных.
«Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди». Как белорусы высказывают несогласие с санкциями в адрес предприятий?
Андрей Семенюга, заместитель генерального директора предприятия «Агат – электромеханический завод»:
Те санкции, которые сегодня введены против нашей страны, родной Беларуси, и против нашего предприятия, конечно, скажутся не только на самом предприятии, но и на рабочем, на специалисте и на каждой нашей семье. И, конечно же, нам это не нравится. Если кто-то по-настоящему не знает, что такое Беларусь, а знает это понаслышке от кого-то, возможно, от белорусов, но, к сожалению, ненастоящих белорусов – вы можете спокойно приехать и посмотреть, как мы трудимся и живем.