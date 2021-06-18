Заместитель гендиректора завода «Агат»: те санкции, которые введены против нашей страны, скажутся на каждой семье

Андрей Семенюга, заместитель генерального директора предприятия «Агат – электромеханический завод»:

Те санкции, которые сегодня введены против нашей страны, родной Беларуси, и против нашего предприятия, конечно, скажутся не только на самом предприятии, но и на рабочем, на специалисте и на каждой нашей семье. И, конечно же, нам это не нравится. Если кто-то по-настоящему не знает, что такое Беларусь, а знает это понаслышке от кого-то, возможно, от белорусов, но, к сожалению, ненастоящих белорусов – вы можете спокойно приехать и посмотреть, как мы трудимся и живем.