Более 500 предметов. Что интересного можно увидеть на выставке в музее ВОВ в честь 75-летия

В этом году Белорусский государственный музей ВОВ отмечает свое 75-летие! Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны – Владимир Воропаев .

Как строилось одно из самых значимых и крупных хранилищ? Почему большинство реликвий скрыто от посторонних глаз? Что увидят посетители на выставке «Возвращая время»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.