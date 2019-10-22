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Более 500 предметов. Что интересного можно увидеть на выставке в музее ВОВ в честь 75-летия

22 октября 2019 09:48
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В этом году Белорусский государственный музей ВОВ отмечает свое 75-летие! Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны – Владимир Воропаев.

Более 500 предметов. Что интересного можно увидеть на выставке в музее ВОВ в честь 75-летия -1

Как строилось одно из самых значимых и крупных хранилищ? Почему большинство реликвий скрыто от посторонних глаз? Что увидят посетители на выставке «Возвращая время»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Более 500 предметов. Что интересного можно увидеть на выставке в музее ВОВ в честь 75-летия -4

 

# Музеи Минска # Наука # Владимир Воропаев # Фотофакт

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