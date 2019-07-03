Модульный броневик «Асилак» и интеллектуальное оружие. Показываем новые военные и IT-разработки в Беларуси

Информационные технологии и оборонный сектор. Машина-конструктор с электронным сердцем от белорусских программистов. Бронированный автомобиль «Asilak» – чудо инженерной мысли.

Филипп Баранов, первый заместитель директора технологической компании:

На основе базового шасси можно поставить дополнительные модули. Он может превратиться в бронированное медицинское средство передвижения либо в транспортное средство передвижения, либо в грузовой автомобиль.

Модификация этой громады проедет сегодня по проспекту Машерова в колонне военной техники. Инновационные разработки «Оборонпрома» укрепляют позиции Беларуси и на мировых рынках.

Федор Давыдов-Лойко, техник участка высокоточных боеприпасов:

Бронезащита двухслойная – с обеих сторон дверей. Класс – 6А. Выдерживает попадание пуль калибра 62 мм.

Так же броневая противоминная защита. Выдерживает достаточно сильный удар.

Обходим машину со всех сторон. Фёдор Давыдов-Лойко занимает кресло водителя, устраиваемся напротив. Техник рассказывает про уникальность конструкции.

Федор Давыдов-Лойко:

Автомобиль оснащён бойницами, что позволяет вести огонь. Также оснащён люками, которые позволяют экипажу в случае необходимости выбраться наружу и также вести огонь. Десант, который находится в данном модуле, может открыть двери и использовать их в качестве щитов при поражении живой силы противника.

7 лет назад эта компания осваивала технологию обработки видеоинформации. Сегодня 3 сотни специалистов создают военную технику последнего поколения, модернизируют образцы советских времен. Они единственные в стране собирают телевизионные модули: от чертежей до готового продукта.

Филипп Баранов:

Мы работаем с ведущими нашими университетами: БГУ и БГУИР. Благодаря этому, разработаны системы видеоаналитики, которые успешно уже внедрены не только в нашей стране, но и за её пределами.

Сборочные цеха в Орше и Станьково, мозг предприятия – в столице. Минский технопарк позволил бок о бок разместить два цеха и конструкторский отдел. Компания занимает около 4 000 квадратных метров. Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Сейчас они располагаются в разных помещениях. Когда у нас введётся в эксплуатацию первый пусковой комплекс третьей очереди реконструкции, мы их всех локализуем в одном месте. Им будет гораздо удобнее.

А это цех точной механики. Здесь вытачивают детали для приборостроения. Тысячи вариантов. Сталь, алюминий – станки обрабатывают абсолютно всё. В зависимости от сложности, процесс занимает от 5 минут до 4 часов. Александр Яроховец, мастер участка механообработки:

Можно человека с нуля научить за 3, за 4 дня. Каждый специалист должен знать компьютер, должен знать графические программы. Я, например, учился сам.

Штат разработчиков – около 70 человек. Конструкторы и айтишники. В тандеме работают молодое поколение и опытные спецы. Андрей Лойков, начальник отдела информационных технологий:

У нас очень длительные разработки. У нас, как правило, минимум – это полгода. Будем расти, потому что тема очень нужная. Эти же программисты помогают доводить до ума проекты, связанные с медициной, киберспортом и образованием. Компания – партнёр резидентов Парка высоких технологий.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Мы сейчас предлагаем ряд решений, которые позволили бы образование сделать интересным. Виртуальная технология делает образование для детей более живым, более эмоциональным, динамичным, наглядным. Крупное государственное предприятие. Половина активов – частный капитал. Оборот – десятки миллионов долларов в год. На экспорт уходит львиная доля – свыше 70% продукта. Многие образцы техники созданы исключительно из белорусских материалов. Здесь создают настоящее интеллектуальное оружие для страны и мира.