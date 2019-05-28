В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2000 километров госграницы. Под их контролем и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.