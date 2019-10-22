Сверхпрочный лазер произвели в Минском технопарке: какие еще новые разработки появились

Лазер красной нитью проходит через все сферы жизни. В промышленности и науке эта технология на каждом шагу. Лучами точат рубиновые камни для дорогущих механических часов. Направленный свет помогает определить толщину трубы с точностью до микрометра и даже способен предсказать ядовитый дождь. На производстве с подобных устройств пылинки сдувают. Говорят – очень хрупкие.

Сергей Бабичев, директор компании по производству лазеров и лазерных систем:

Вот пример одного из наших лазеров для индустриальных применений. Он сделан очень надёжно. Не боится тряски и ударов. Даже вот такого.

Компактные и надёжные. Аппараты собраны по военным технологиям, признаются разработчики. Команда из пяти человек – бывшие студенты физического и радиофизического факультетов БГУ. Мантру «лазер должен быть стабильным» они помнят со студенческой скамьи. Именно поэтому в технике не встретишь подвижных частей.

Владислав Боев, корреспондент:

Так выглядит блок питания и охлаждения. Управление устройством происходит через вот этот пульт. Подача воды, запуск и мониторинг электронных систем – все это отображается в специальном мониторе. Зеленые индикаторы указывают, что аппарат работает в штатном режиме. Если произойдет сбой – электроника тут же выключит механику.

Оптика и корпуса белорусские. В Азии, Европе и Америке закупают активные элементы, в СНГ их просто не производят.

Здесь собирают две группы промышленных лазеров, иногда выпускают аппараты для косметологии. В спайке с другими системами они удаляют татуировки или волосы на теле. Эти устройства в 2 раза дешевле зарубежных аналогов.

Сергей Бабичев:

Мы ещё только на этапе развития, но уже охватываем практически весь мир: и Европу, и Азию, и даже вот Австралию, и Бразилию. Мы хотели бы сейчас выйти на такой уровень, чтобы постоянно быть занятыми. И вышли на уровень 20-25 систем в год.