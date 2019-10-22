Сверхпрочный лазер произвели в Минском технопарке: какие еще новые разработки появились
Лазер красной нитью проходит через все сферы жизни. В промышленности и науке эта технология на каждом шагу. Лучами точат рубиновые камни для дорогущих механических часов. Направленный свет помогает определить толщину трубы с точностью до микрометра и даже способен предсказать ядовитый дождь. На производстве с подобных устройств пылинки сдувают. Говорят – очень хрупкие.
Сергей Бабичев, директор компании по производству лазеров и лазерных систем:
Вот пример одного из наших лазеров для индустриальных применений. Он сделан очень надёжно. Не боится тряски и ударов. Даже вот такого.
Компактные и надёжные. Аппараты собраны по военным технологиям, признаются разработчики. Команда из пяти человек – бывшие студенты физического и радиофизического факультетов БГУ. Мантру «лазер должен быть стабильным» они помнят со студенческой скамьи. Именно поэтому в технике не встретишь подвижных частей.
Владислав Боев, корреспондент:
Так выглядит блок питания и охлаждения. Управление устройством происходит через вот этот пульт. Подача воды, запуск и мониторинг электронных систем – все это отображается в специальном мониторе. Зеленые индикаторы указывают, что аппарат работает в штатном режиме. Если произойдет сбой – электроника тут же выключит механику.
Оптика и корпуса белорусские. В Азии, Европе и Америке закупают активные элементы, в СНГ их просто не производят.
Здесь собирают две группы промышленных лазеров, иногда выпускают аппараты для косметологии. В спайке с другими системами они удаляют татуировки или волосы на теле. Эти устройства в 2 раза дешевле зарубежных аналогов.
Сергей Бабичев:
Мы ещё только на этапе развития, но уже охватываем практически весь мир: и Европу, и Азию, и даже вот Австралию, и Бразилию. Мы хотели бы сейчас выйти на такой уровень, чтобы постоянно быть занятыми. И вышли на уровень 20-25 систем в год.
5 лет назад компания стала резидентом городского технопарка. Про него разработчикам рассказали в Мингорисполкоме. Налоговые льготы, встречи с инвесторами и коллегами из других стран. С тех пор, признаётся команда, дела пошли в гору.
Анастасия Толкач, главный специалист по инновационной деятельности Минского городского технопарка:
Минский городской технопарк организует цикл менторских питч-сессий, первая из которых состоится 25 октября. Уже отобраны проекты. Резидент технопарка, который занимается производством лазерных устройств, также будет участвовать в первой питч-сессии. Мы надеемся, что он найдёт своего инвестора.