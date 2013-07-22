Новости Беларуси. Белорусский спутник оказался в музее. Но экспонатом стал не оригинал, а точная копия летательного аппарата. Ровно год назад спутник был успешно запущен с Байконура. Сегодня его снимки используют не только в нашей стране - растет число заказов из заграницы.

Масштаб один к двум. Новый экспонат музей современной белорусской государственности получил в годовщину успешного запуска. Наш аппарат взлетел на орбиту с космодрома Байконур ровно год назад, 22 июля в 9:41 по минскому времени.

А через месяц на земле уже принимали первые снимки. Сегодня министерства отказались от импортных фотографий в пользу белорусских, а это импортозамещение на сумму 2 миллиона долларов. Такая же выручка от экспорта.

Портфель международных заказов на белорусские снимки постоянно растет.

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси:

Для того чтобы повысить оперативность, и можно было работать систематически с информацией, надо иметь группировку 5-6 спутников, сейчас обсуждается такой вопрос, как сделать такую группировку, чтобы можно было друг другу помогать.

В группировке с белорусским спутником могут оказаться не только российские разработки. Присоединиться хотят Украина и Казахстан. Страны, не имеющие космических аппаратов, предлагают другие ресурсы. В то же время, отечественные разработки участвуют в проектах других государств. Уже в этом году может состояться коммерческий запуск с аппаратом белорусского производства.

Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

Это будет второй шаг для нас в этом веке с новыми аппаратами, и эта аппаратура имеет разрешение более чем в 2 раза.

Всего около 10 аппаратов с белорусскими составляющими в течение нескольких лет. К моменту запуска очередного отечественного проекта возможности спутника в разы возрастут.

Сергей Золотой, главный конструктор белорусского космического аппарата:

Мы совсем недавно сформировали стереоизображение в многозональном режиме, позволили по-другому посмотреть тому же «Пеленгу» на проектирование новых нагрузок. То есть эта возможность в рамках одного изделия сразу формировать стереоизображение. Это новое качество и новая цена.

За год, проведенный на орбите, космические амбиции стали масштабнее. Ученые мечтают о новых разработках, о том, как сделать БКА еще точнее, а использование еще эффективнее. При этом наукоемкие компоненты новых аппаратов обещают быть исключительно белорусскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.