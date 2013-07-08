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Студенты БГУ завоевали серебро на чемпионате мира по программированию

08 июля 2013 15:34
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Новости Беларуси. 8 июля в Минске чествовали призеров чемпионата мира по программированию. Команда Белгосуниверситета в составе трех студентов факультета прикладной математики и информатики завоевала серебро в финале международных соревнований.

Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. Ребята обошли тысячи соперников. В отборочных турах участвовали студенты из 90 стран на шести континентах. В качестве испытаний молодым людям были предложены 11 задач, которые они должны были решить в течение пяти часов. С победой студентов поздравил министр образования Сергей Маскевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Удовиченко, серебряный призер чемпионата мира по программированию:
Я участвовал в финале чемпионата мира уже второй раз, и в этот раз очень хотелось все-таки взять медаль, завоевать награду, потому что последняя попытка была и по количеству - каждый студент может участвовать не более двух раз в чемпионате мира, и потому что уже последний год обучения и больше нельзя будет участвовать в финале.

Андрей Малевич, серебряный призер чемпионата мира по программированию:
Были тренировки, возможно, конечно, доля удачи, ну и естественно, то что у нас была довольно слаженная команда.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Министерству образования нужно уделять еще больше внимания IT-сфере и естественнонаучным знаниям, и мы это будем делать в направлении повышения технического оснащения учебного процесса и внедрения новых технологий в образование.

# Сергей Маскевич # Фотофакт # Наука # Студенты # Роман Удовиченко # Андрей Малевич

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