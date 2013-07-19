Марсоход Curiosity обнаружил доказательства того, что 4 млрд лет назад Марс был пригоден для жизни

Новости США. Марсоход Curiosity обнаружил веские доказательства того, что когда-то Марс был пригоден для жизни, сообщает BBC.

Учёные отмечают, что 4 млрд лет назад Марс практически ничем не отличался от Земли. В то время атмосфера планеты была плотнее, а её поверхность была тёплой и влажной. Однако с уверенностью утверждать, что на Марсе когда-то была жизнь, учёные пока не берутся.

Ранее стало известно о том, что марсоход Opportunity, запущенный США, обнаружил на Марсе следы пресной воды с нейтральной кислотностью. По словам ответственного за миссию сотрудника Корнельского университета Стива Сквайерса, на планете была вода, которую можно было пить, сообщает РБК.

Данные с марсохода Curiosity помогли учёным уточнить состав атмосферы планеты. Новые сведения позволили сделать им интересный вывод: 4 млрд лет назад большая часть воздуха Марса улетучилась в космос и планета перестала быть пригодной для жизни, сообщает «РИА Новости».

Кристофер Уэбстер, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США):

Мы зафиксировали необычно высокие доли «тяжелых» изотопов в атмосфере Марса. Так как лёгкие изотопы легче покидают атмосферу планеты, чем тяжелые, это можно считать признаком того, что воздух красной планеты действительно «испарялся» в космос. Судя по всему, произошло два таких эпизода – резкое исчезновение большей части запасов 4 млрд лет назад и постепенная «утечка» в последующие годы.

Марсоход Curiosity, что означает «любопытство», продолжает исследование красной планеты. По данным Русской службы BBC, новый усовершенствованный марсоход будет запущен американцами в 2020 году. Его стоимость обойдется НАСА в 1,5 млрд долларов. Он поищет следы былой жизни на красной планете, сообщает ctv.by.

Напомним, в сентябре прошлого года марсоход Curiosity прислал снимки Марса, по которым учёные сделали вывод, что на планете могла быть вода. Также они тогда предположили, что её атмосфера раньше обладала тёплым и влажным климатом. Теперь их выводы подтвердились.

Первые снимки поверхности красной планеты Curiosity прислал в августе 2012 года. (смотрите видео)