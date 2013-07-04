Новости Беларуси. Строительство Китайско-белорусского индустриального парка начнется уже в этом году. Такую уверенность высказали председатель Миноблисполкома Борис Батура и председатель правления Китайской машиностроительной корпорации Жэнь Хунбинь.

Корпорация - одна из крупнейших мировых подрядчиков. Она реализует масштабные проекты более чем в 140 странах Европы, Азии, Африки и Америки. В Беларуси с ее участием строятся три гидроэлектростанции и завод по производству целлюлозы.

Китайско-белорусский индустриальный парк призван стать еще одним успешным проектом. Борис Батура и Жэнь Хунбинь договорились в ближайшее время решить все вопросы, связанные с финансированием парка и привлечение инвесторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ло Янь, председатель правления совместной компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка:

Проект Китайско-белорусского индустриального парка имеет большое значение и для Китая, и для Беларуси. У нас 30-летний опыт в реализации таких проектов. И мы хотим поделиться этим опытом с вами. Уже сделано многое. Разработан генплан, который одобрил Совет министров. Скоро более детальный план будет отправлен на экспертизу.

Во время встречи состоялась и торжественная передача памятного презента в честь предстоящей годовщины создания китайско-белорусского компании по развитию индустриального парка. Ваза весом в 350 килограммов как символ сотрудничества двух сторон и больших усилий, которые уже сделаны и которые еще ​​предстоит сделать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.