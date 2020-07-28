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Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины

28 июля 2020 07:07
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Валентина Крутько, кандидат химических наук, доцент, заведующий лабораторией фотохимии и электрохимии ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»:
Вот он наш гель гидроксиапатита, он на ощупь приятный и есть иностранные препараты, именно филлеры, которые вводят женщинам для разглаживания морщинок.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Можно омолодиться без пластической операции?

Валентина Крутько:
Да.

Для Валентины Крутько нет ничего невозможного. За 20 лет этот химик-исследователь получила 7 патентов и стала лауреатом Президентского фонда. А все потому что удалось разработать гель гидроксиапатита. Он заживляет костные раны и позволяет быстрее срастаться переломам. А самое главное – уникальный состав ни у кого не вызывает иммунного отторжения. Организм пациентов воспринимает вещество как строительный материал и сам себя восстанавливает. Эти возможности открыли в медицине новые горизонты.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-4

Валентина Крутько:
Мы использовали как биологически активное покрытие на офтальмологические имплантаты. Совместно с Институтом порошковой металлургии были разработаны вот такие пористые матрицы из пенокерамики, и такие имплантаты были установлены более 400 пациентам и был положительный косметический эффект.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-7

Дальше – больше. Обширные операции на черепе. Вместе с Институтом неврологии и нейрохирургии удалось разработать твердеющие гидроксиапатитовые составы. Благодаря титановым пористым имплантатам, заживление происходило очень эффективно. В стоматологии и ЛОР-хирургии гель также зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Валентина Крутько:
Мы разрабатываем гибридные материалы. Это когда гель гидроксиапатита мы готовим в сочетании с компонентами крови как фибрин, цитратная плазма и такие импланты могут применяться, когда компоненты крови берутся от самого пациента, смешиваются с гелем и вводятся в дефект.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-10

Кроме того, сейчас изобретатель работает с пористыми матрицами. Их можно наполнять факторами роста, лекарствами и со временем на их месте вырастает костная ткань.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-13

Новое слово в разработку имплантатов вносит и коллега по цеху Ольга Мусская. За 3D-печатью огромные перспективы. Можно сделать структуру, максимально подходящую конкретному пациенту. Вопрос в материалах.

Ольга Мусская, кандидат химических наук, доцент, старший научный сотрудник ГНУ «Институт  общей и неорганической химии НАН Беларуси»:
Наиболее распространенным является метод печати с использованием полилактида. Однако поскольку происходит нагревание, частично биоактивные свойства утрачиваются. Второй, наиболее интересный способ это способ печати с использованием биочернил. Представляет собой пластичные композиции на основе водорастворимых полимеров и фосфаты кальция в определенных соотношениях.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-16

Дмитрий Федорук пошел по стопам отца и не прогадал. Молодой и перспективный хирург предложил запустить в дело машину перфузии. Она позволяет не только сохранить орган до момента трансплантации, но еще и улучшить его качества и свойства. И хоть идея динамического кондиционирования не нова, наше устройство, в отличие от зарубежных, универсально и подходит для всех органов. Решить технический вопрос помогла компания-резидент Парка высоких технологий.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-19

Дмитрий Федорук, врач-хирург ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:
В отличие от статического холода, когда орган лежит во льду, преимущество такой технологии в том, что позволяет специальному раствору постоянно циркулировать в органе, что сохраняет целостность микроциркуляторного русла органа. Более того, доставляются клеткам питательные вещества и кислород, которые важны для поддержания жизнедеятельности, потому что органы находятся без питания порядка 80 часов. Эти технологии позволяют минимизировать ишемическое повреждение.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-22

Как известно, население во всем мире стареет, поэтому так важно сохранить качество донорских органов. За последние 12 лет наши трансплантологи сделали настоящий прорыв. Экспорт медуслуг вырос в 42 раза. За всем этим наши талантливые ученые и врачи и, конечно, поддержка государства. «Умы» стали выходить из лабораторий и превращаться в хедлайнеров новостей.

Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины-25

Валентина Крутько:
Очень много молодежных конференций, в которых можно выступить, показать свои идеи, разработки. Кроме того, есть и «Smart Patent», и «100 идей для Беларуси», где можно все рассказать и показать. Я так думаю, что если работать, публиковать статьи и рассказывать, то тебя увидят, заметят и узнают.

# Медицина # Наука # Валентина Крутько # Анастасия Макеева # Ольга Мусская # Дмитрий Федорук # Фотофакт # Медицина

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