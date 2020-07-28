Гель, который заживляет костные раны, и машина для сохранения органа. Разработки для белорусской медицины

Валентина Крутько, кандидат химических наук, доцент, заведующий лабораторией фотохимии и электрохимии ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»:

Вот он наш гель гидроксиапатита, он на ощупь приятный и есть иностранные препараты, именно филлеры, которые вводят женщинам для разглаживания морщинок.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Можно омолодиться без пластической операции? Валентина Крутько:

Да. Для Валентины Крутько нет ничего невозможного. За 20 лет этот химик-исследователь получила 7 патентов и стала лауреатом Президентского фонда. А все потому что удалось разработать гель гидроксиапатита. Он заживляет костные раны и позволяет быстрее срастаться переломам. А самое главное – уникальный состав ни у кого не вызывает иммунного отторжения. Организм пациентов воспринимает вещество как строительный материал и сам себя восстанавливает. Эти возможности открыли в медицине новые горизонты.

Валентина Крутько:

Мы использовали как биологически активное покрытие на офтальмологические имплантаты. Совместно с Институтом порошковой металлургии были разработаны вот такие пористые матрицы из пенокерамики, и такие имплантаты были установлены более 400 пациентам и был положительный косметический эффект.

Дальше – больше. Обширные операции на черепе. Вместе с Институтом неврологии и нейрохирургии удалось разработать твердеющие гидроксиапатитовые составы. Благодаря титановым пористым имплантатам, заживление происходило очень эффективно. В стоматологии и ЛОР-хирургии гель также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Валентина Крутько:

Мы разрабатываем гибридные материалы. Это когда гель гидроксиапатита мы готовим в сочетании с компонентами крови как фибрин, цитратная плазма и такие импланты могут применяться, когда компоненты крови берутся от самого пациента, смешиваются с гелем и вводятся в дефект.

Кроме того, сейчас изобретатель работает с пористыми матрицами. Их можно наполнять факторами роста, лекарствами и со временем на их месте вырастает костная ткань.

Новое слово в разработку имплантатов вносит и коллега по цеху Ольга Мусская. За 3D-печатью огромные перспективы. Можно сделать структуру, максимально подходящую конкретному пациенту. Вопрос в материалах. Ольга Мусская, кандидат химических наук, доцент, старший научный сотрудник ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»:

Наиболее распространенным является метод печати с использованием полилактида. Однако поскольку происходит нагревание, частично биоактивные свойства утрачиваются. Второй, наиболее интересный способ – это способ печати с использованием биочернил. Представляет собой пластичные композиции на основе водорастворимых полимеров и фосфаты кальция в определенных соотношениях.

Дмитрий Федорук пошел по стопам отца и не прогадал. Молодой и перспективный хирург предложил запустить в дело машину перфузии. Она позволяет не только сохранить орган до момента трансплантации, но еще и улучшить его качества и свойства. И хоть идея динамического кондиционирования не нова, наше устройство, в отличие от зарубежных, универсально и подходит для всех органов. Решить технический вопрос помогла компания-резидент Парка высоких технологий.

Дмитрий Федорук, врач-хирург ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»:

В отличие от статического холода, когда орган лежит во льду, преимущество такой технологии в том, что позволяет специальному раствору постоянно циркулировать в органе, что сохраняет целостность микроциркуляторного русла органа. Более того, доставляются клеткам питательные вещества и кислород, которые важны для поддержания жизнедеятельности, потому что органы находятся без питания порядка 80 часов. Эти технологии позволяют минимизировать ишемическое повреждение.

Как известно, население во всем мире стареет, поэтому так важно сохранить качество донорских органов. За последние 12 лет наши трансплантологи сделали настоящий прорыв. Экспорт медуслуг вырос в 42 раза. За всем этим наши талантливые ученые и врачи и, конечно, поддержка государства. «Умы» стали выходить из лабораторий и превращаться в хедлайнеров новостей.