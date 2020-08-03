БНТУ празднует 100-летний юбилей. Как изменился вуз, и какие новые специальности появились

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – проректор по учебной работе БНТУ – Юрий Николайчик и заместитель декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ – Ирина Комадей.

Как изменился БНТУ за последние 100 лет?

Ирина Комадей, заместитель декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

За это время университет похорошел и помолодел, особенно это видно по тому, как активно современные технологии внедрились не только в нашу студенческую жизнь, но и в учебу. Какие современные приборы у нас появились – это, даже если говорить про мой факультет, и летательные дроны, роботизированные тахеометры, которые помогают нам при строительстве. В ходе 2020 года видно, что наш университет идет в нужном направлении в освоении современных технологий. Мы смогли в кратчайшие сроки организовать дистанционное обучение и при этом совершенно не потеряли в качестве образования, хотя при освоении инженерной специальности это сложно.