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БНТУ празднует 100-летний юбилей. Как изменился вуз, и какие новые специальности появились

03 августа 2020 10:34
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – проректор по учебной работе БНТУ – Юрий Николайчик и заместитель декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ – Ирина Комадей.

Как изменился БНТУ за последние 100 лет?

Ирина Комадей, заместитель декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ:
За это время университет похорошел и помолодел, особенно это видно по тому, как активно современные технологии внедрились не только в нашу студенческую жизнь, но и в учебу. Какие современные приборы у нас появились – это, даже если говорить про мой факультет, и летательные дроны, роботизированные тахеометры, которые помогают нам при строительстве. В ходе 2020 года видно, что наш университет идет в нужном направлении в освоении современных технологий. Мы смогли в кратчайшие сроки организовать дистанционное обучение и при этом совершенно не потеряли в качестве образования, хотя при освоении инженерной специальности это сложно.

БНТУ празднует 100-летний юбилей. Как изменился вуз, и какие новые специальности появились-1

Может быть, в этом году появились какие-то новые интересные специальности?

Юрий Николайчик, проректор по учебной работе БНТУ:
У нас действительно открыт ряд новых специальностей, специализаций и направлений. Например, на автотракторном факультете произведен ребрендинг одной из специальностей, теперь она называется «электрический и автономный транспорт» – это электромобили, автомобили, в том числе и электротракторы. На приборостроительном факультете в рамках специальности «биотехнические системы и устройства» открыты два новых направления, которые имеют узконаправленное применение в лечении и в медицине в целом. Кроме этого, на энергетическом факультете тоже открыт ряд новых специальностей, которые сегодня уже, как показывает набор, достаточно активно пользуются спросом среди абитуриентов.

БНТУ празднует 100-летний юбилей. Как изменился вуз, и какие новые специальности появились-4

Полную версию интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Высшее образование в Беларуси # Наука # Юрий Николайчик # Ирина Комадей # Фотофакт

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