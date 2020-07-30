«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Белорусская инновационная наука вносила и будет вносить вклад в развитие отечественной экономики. В программе «Минск и минчане» рассказали о новых разработках ученых.

За прошлый год ученые постарались сделать максимум. Более 300 новых разработок только по государственным научно-техническим программам. Зарегистрировано два десятка медпрепаратов, создано около 250 технологий для лечения различных заболеваний. Огромный рывок сделали агрономы, создав для повышения урожайности около 70 новых видов удобрений.

В Национальной академии наук трудятся лучшие умы страны, которые регулярно презентуют проекты мирового значения. Пример – Институт физики имени Степанова. В этих лабораториях создают специальные лазеры для измерения расстояний и атомных составов веществ.

Максим Богданович, директор Института физики НАН Беларуси:

Мы научились делать такие лазеры, которые превосходят большинство изделий, которые делает кто-либо в мире. Вот излучатели, они весят 20 граммов, но с их помощью можно измерять расстояние порядка 10 километров. С виду кусок металла, но внутри – это высокотехнологичное устройство. Стоимость такого образца может достигать 5 тысяч долларов.

Еще одна гордость ученых – устройство, в котором выращивают нитридные транзисторы. Эта установка – единственная в стране, да и стоит больше двух миллионов. В этой вакуумной камере появляются полупроводники нового поколения.

Максим Богданович:

Создав такой транзистор, мы можем делать миниатюрные источники питания, которые будут в разы меньше весить, чем существующие. Эти структуры могут работать в условиях космоса, работать при температурах 500 градусов Цельсия.

Еще одно громкое достижение Академии наук – создание первого белорусского спутника. 8 лет назад он вылетел с «Байконура» и вышел на орбиту. С тех пор и передает снимки со всех уголков голубой планеты.

Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

У спутника есть режим непосредственной передачи. То есть снял и тут же передал на нашу приемную антенну, которая находится на этом здании. Обработка занимает 20 минут, то есть при лучшем стечении обстоятельств нужно 3-4 часа.

В том, что белорусская наука не стоит на месте, сомневаться не приходится. Инновационные методы, устройства и подходы разрабатывают уже не только в НАН, но и в университетах. Студенты, аспиранты, магистранты нет-нет да и попадают в ленты новостей с очередным изобретением. Хороший пример тому – технопарк БНТУ «Политехник». Только за последние годы тут разработали целый ряд медицинского ультразвукового оборудования, в том числе для стоматологии и лечения онкозаболеваний кожи. Разработки для кардиохирургии и множество других инновационных проектов.

Максим Журкевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

В настоящее время более 20 предприятий являются резидентами технопарка. Большинство этих предприятий начинали с молодых коллективов, еще аспирантов, которые уже развились в крупные большие компании, которые работают не только у нас в республике, но и на территории других стран. В том числе и Европейского Союза, и РФ.

История успеха некогда студента энергетического факультета Кирилла Левкова тоже берет истоки отсюда. Здесь он начинал работать над своей уникальной разработкой, ставшей прорывом инженерной мысли. Инновационная экологическая установка «ТурбоСфера» решает проблемы утилизации энергии избыточного давления природного газа. Турбина позволяет вырабатывать электроэнергию, при этом без потребления топлива.

Кирилл Левков, руководитель научно-инжинирингового центра:

Ставится в газопроводы и, подобно ветряной турбине, работает на потоке газа. Та энергия, которая сейчас теряется в существующих регуляторах давления, применяемых повсеместно, ее можно вернуть обратно и использовать полезно, вот этим мы и занимаемся.

Первый пилотный проект уже реализован на предприятии «Минские коммунальные тепловые сети».Там он доказал свою работоспособность. Сейчас вся деятельность направлена на то, чтобы масштабировать успешный опыт. В ближайшее время задумку планируют реализовать еще на тридцати объектах по всей республике. Кирилл Левков:

Мы сейчас активно работаем по направлению использования турбосферы как в энергетике на ТЭЦ, мини-ТЭЦ, так и на газовом хозяйстве, на газорегуляторных пунктах, которые находятся в городах, вокруг городов. У нас в стране более пяти тысяч таких объектов, процентов 20 из которых применение турбосферы будет экономически рентабельно. Эта энергия, которая вырабатывается, она получается экологически чистой.

За новаторство и экологичность проект был отмечен престижной премией в области инновационных технологий «Energy Globe».

Кирилл Левков:

Наша команда – это совокупность молодости и опыта, амбициозности и рассудительности. У нас 20 специалистов задействованы на разных этапах выполнения работ, половина работает постоянно, половина привлекается на конкретные задачи. Это выпускники БНТУ и других университетов с разно-профильным образованием.