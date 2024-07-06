Азарёнок: волей и дерзновением Батьки свершится в мире глобальная справедливость!

Саммит ШОС и речь белорусского Президента стали историческими событиями. Беларусь теперь – полноправный член крупнейшей международной организации. О смыслах и словах белорусского лидера рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать: «Мы с Россией». Это, действительно, по-православному и за эту правду, за то, что вы не ищете каких-то непонятных (в политике этого много) ходов. А все говорите, что у вас на сердце, и Бог слышит вас и помогает вам, и будет помогать. И мы всегда будем с вами.

И вот мы увидели вновь смелого и дерзкого лидера… Нет, не Республики Беларусь. И даже не Восточной Европы. Смелого и дерзкого лидера всего свободного человечества.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Итак, саммит ШОС. Шанхайской организации сотрудничества. Если кто не в курсе, ШОС – это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Больше десятка стран-наблюдателей. И там, например, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Катар и т.д. Это большинство населения планеты. Это миллиарды денег. Это огромная военная мощь. В совокупности больше США. Это огромные пространства, а значит гигантская логистика. Это рынки, в конце концов.