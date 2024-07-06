Азарёнок: волей и дерзновением Батьки свершится в мире глобальная справедливость!
Саммит ШОС и речь белорусского Президента стали историческими событиями. Беларусь теперь – полноправный член крупнейшей международной организации. О смыслах и словах белорусского лидера рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А ведь силен Батька. Крут. И дерзок. Помните, отец Андрей Лемешонок сказал о дерзновении Александра Лукашенко.
И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать: «Мы с Россией». Это, действительно, по-православному и за эту правду, за то, что вы не ищете каких-то непонятных (в политике этого много) ходов. А все говорите, что у вас на сердце, и Бог слышит вас и помогает вам, и будет помогать. И мы всегда будем с вами.
И вот мы увидели вновь смелого и дерзкого лидера… Нет, не Республики Беларусь. И даже не Восточной Европы. Смелого и дерзкого лидера всего свободного человечества.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Итак, саммит ШОС. Шанхайской организации сотрудничества. Если кто не в курсе, ШОС – это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Больше десятка стран-наблюдателей. И там, например, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Катар и т.д. Это большинство населения планеты. Это миллиарды денег. Это огромная военная мощь. В совокупности больше США. Это огромные пространства, а значит гигантская логистика. Это рынки, в конце концов.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать Президента Республики Беларусь, уважаемого Александр Григорьевича Лукашенко. Подробности.
Григорий Азаренок:
А какую страну 30 лет назад Батька взял? Нищую, поруганную, оплеванную, униженную. Страну, весь смысл существования которой свелся к лавке Клинтона. Клинтон сел на эту лавку. И след от его задницы облизывала вся та продажная элитка. Это и оставался смысл существования нашей убитой Родины. Посмотрите еще раз на картину Михаила Савицкого «Убийство правды». Это лучше любых исторических хроник покажет суть того времени. Но вот этих черных, подлых, злобных Батька раскидал по углам, как былинный богатырь. Забрал эту несчастную правду, защитил собой, обул, обогрел, преобразил. И сегодня цари, императоры, ханы и султаны как равную принимают ее в правлении своем.
Но не церемонии и благодарности прошли быстро. Дальше слово берет Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике. В основе этих изменений – рождение мировой многополярной системы, международной мировой безопасности и сотрудничества.
Однако «золотой миллиард» эта перспектива не радует. Колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад такими пиратскими способами на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства. Подробности.
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