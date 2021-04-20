Это фаза «зелёного конуса». Как эффективно защитить свой сад от болезней и вредителей весной

Защита плодового сада, подверженного болезням и вредителям, – задача номер один для садоводов по весне. Обработки проводятся в несколько этапов, соблюдая сроки. Монилиальный ожог. Чем и когда обрабатывать косточковые деревья, чтобы они не погибли Это фаза «зеленого конуса», когда стоит применить препараты от болезней и вредителей, а также обработки косточковых фунгицидами в период цветения. Это поможет спасти деревья от губительного монилиального ожога. А вот препараты против вредителей: инсектициды и акарициды – во время цветения сада не применяются. Они необходимы уже на следующем этапе.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

После отцветания, когда упали лепестки и вы видите завязь размером с лесной орех, обычно это для яблони и груши, мы проводим комплексную обработку от вредителей и болезней.

Следующий этап, когда сады подвергаются атаке вредителей и грибковых заболеваний, также можно определить по размеру плодов яблони и груши – они должны быть не больше, чем грецкий орех. Юлия Кондратенок:

В этот момент мы уже боремся с плодожоркой и прочими листогрызущими насекомыми, пятнистостями: паршой, филлостиктозом, дырчатой пятнистостью на косточках.

Для косточковых опрыскивание от болезней и вредителей в этот период также является очень важным этапом в борьбе за количество и качество урожая. Специалисты отмечают, при соблюдении всех правил и инструкций вреда саду не принесем, а эффект можно будет оценить уже в этом сезоне. Юлия Кондратенок:

У косточковых тоже очень важно провести обработку, особенно у тех, которые созревают рано. Когда у вишни, черешни опали лепестки и сформировалась завязь, но еще она не окрасилась, нужно провести опрыскивание от коккомикоза, который вызывает преждевременный листопад у вишни, от дырчатой пятнистости. Не используем при этом фунгициды широкого спектра действий.