Примула. Как правильно ухаживать за этим растением, чтобы было эффектное цветение

Садовая примула – атрибут весеннего сада. Цветочные ковры украшают приусадебные участки уже с конца апреля. Истинный первоцвет, при этом абсолютно малоуходный.

Наталья Белоусова, заведующий лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:

Эта культура, которая любима многими садоводами, в природе они растут в разных экологических условиях: возле тающих снежников, возле ручьев, на заливных лугах. У нас в природе есть два вида примулы: весенняя и высокая.

В Беларуси самой популярной, прежде всего из-за своей неприхотливости, является примула обыкновенная. Уход за этими растениями и в самом деле очень несложный. Но чтобы цветок 12 богов радовал красивыми куртинами и пышным продолжительным цветением, важно соблюсти несколько основных правил при его посадке в саду.

Наталья Белоусова:

Наиболее подходящие места для выращивания примул – это восточная, западная или северная стороны зданий, чтобы не было ярких прямых солнечных лучей. Почву примулы любят питательную, поэтому если у вас глина на участке, следует подмешать побольше питательной земли. Также не забываем, что примулы любят увлажнение, так как в природе они растут во влажных местах обитания, поэтому не забываем про полив.

Еще один важный момент в уходе за примулами, который позволит добиться эффектного декоративного вида, это своевременное деление куста. Наталья Белоусова:

Наш опыт показывает, что на одном месте примула может расти, сохранять декоративный эффект не дольше трех-четырех лет. Далее ее следует делить, потому что у них есть такая особенность: их начинает выпирать над поверхностью почвы и их тогда нужно или мульчировать, или поделить.

Кустик выкапывается, обрезается треть корней, делится на мелкие деленки и рассаживается на расстоянии 15-20 см друг от друга. Более крупные кусты можно высаживать и на расстоянии 40 см. Это может быть примула Флоринды, примула японская.

Помочь растению проявить себя во всей красе можно и при помощи подкормок. Особенно важно дополнительное питание в весеннее время. Наталья Белоусова:

Уход примул начинается с ранней весны. Сначала мы их должны подрыхлить, потом подкормить. Первая подкормка – это удобрение с преобладанием азота, далее через две недели их можно подкормить калийным удобрением, и осенью – фосфорно-калийным.