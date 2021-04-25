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Александр Шумилин: «Очень много патентуется технологий лечения различных заболеваний»

25 апреля 2021 16:37
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал, в какой научной сфере выдается больше всего патентов.

Ольга Коршун, ведущая:
А в каких научных областях большего всего патентов выдается?

Александр Шумилин: «Очень много патентуется технологий лечения различных заболеваний»-1

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
В последнее время по патентам можно отличать востребованность и актуальность развития и технологий, и экономики, и общества. Сегодня больше всего отличается медицина. К сожалению, с коронавирусом связано в том числе, но и люди стареют. Многие технические решения, которые делаются в медицине, защищаются и патентуются. Сегодня у нас есть порядка 10 формул собственных лекарственных средств. Очень много патентуется технологий лечения различных заболеваний, потому что кроме лекарств очень важна еще и сама технология, процедура. В последнее время лидеры – наши медики и фармацевты.

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# Интеллектуальная собственность # Наука # Ольга Коршун # Александр Шумилин # Фотофакт

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