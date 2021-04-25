Александр Шумилин: «Очень много патентуется технологий лечения различных заболеваний»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал, в какой научной сфере выдается больше всего патентов.

Ольга Коршун, ведущая:

А в каких научных областях большего всего патентов выдается?