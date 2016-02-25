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Звезда сериала «Универ» объявила о романе с белорусским участником «Евровидения-2016»

25 февраля 2016 19:26
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Новости России. 28-летняя Настасья Самбурская, российская актриса, известная по сериалу «Универ. Новая общага» призналась, что встречается с участником «Евровидения». Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда сериала «Универ» объявила о романе с белорусским участником «Евровидения-2016»-1

Настасья Самбурская (запись в соцсети. Орфография и пунктуация автора сохранены):
Очень торжественный момент, которого многие ждали. Вот мой Саша, с которым мы встречаемся уже два месяца. Познакомились в интернете. Да, он моложе меня. Вы ведь уже все знаете, что я люблю помоложе. Ему 21. И, да, он представляет Беларусь на Евровидение-2016. И, да, мы действительно счастливы.

Напомним, Саша Иванов представит Беларусь на конкурсе «Евровидение», которое пройдет в Швеции в мае.

Звезда сериала «Универ» объявила о романе с белорусским участником «Евровидения-2016»-4

Больше фактов об исполнителе здесь.

На суд зрителей и слушателей музыкант представит композицию Help you fly. Автор и слов, и музыки Виктор Дробыш.

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Александр Иванов # Евровидение 2016

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