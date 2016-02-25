Сергей Сухомлин, музыкант и продюсер в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Ты весьма активно представлен на белорусской сцене. А потом вдруг на долгие годы (практически 7 лет) исчез.

Сергей Сухомлин, музыкант и продюсер:

Дело в том, что я Близнецы. Это двойной знак. И поэтому мне постоянно нужно менять свою творческую деятельность. Те, кто следит за моей деятельностью, знают, что я долгое время работал диктором на радио. Потом мне захотелось писать какую-то другую музыку. Я написал три детских мюзикла. Потом я ушёл работать в кино. Я поработал ч чудесными режиссёрами в кино. Потом меня потянуло в театр. И вот когда я уже понял, что это всё мне уже не интересно, я вспомнил: «Ах, да, я же когда-то был на сцене!» И понял, что для себя же я за все эти годы ничего и не написал… Я решил возвращаться на сцену. Тем более, что мне есть, что сказать. И я знаю, как сказать, чтобы это «запало» в сердца людям.

Хорошо, что Сергей Сухомлин вернулся.

Сергей Сухомлин, музыкант и продюсер:

Я говорил, что я Близнецы, потому я могу сказать, что я могу быть как отчаянно весёлым, так и глубоко лиричным. Все мои предыдущие песни – это были глубоко лиричные песни, которые трогали девушек. Я сам по себе весёлый человек, поэтому решил вернуться к весёлым песням.