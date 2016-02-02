Представитель Беларуси на «Евровидение-2016» IVAN: Хочется быть востребованным, интересным артистом!

Твоя музыкальная карьера началась… Александр Иванов (IVAN), певец:

Прямо с музыкального садика начал петь, удивлял какими-то песнопениями народными белорусскими. Потом пошёл в музыкальную школу. Собрал первую музыкальную группу.Такой «Heavy Metal» (Хэви Металл).

И тут… пошло-поехало! «Битва хоров», «Пять звёзд», «Главная сцена»… И теперь я буду представлять Беларусь на «Евровидении». Как удалось «прорвать» такую серьёзную музыкальную оборону? И стать участником громких музыкальных проектов? Александр Иванов (IVAN), певец:

Мне было 18 лет. Я такой: «Господи, куда ехать? Чего ехать с вещами?» И поехал, появился на «Битве хоров».

Потом начал интересоваться новостями: кто какие конкурсы проводит, и затем друг посоветовал мне отправить заявку на участие в проекте «Пять звёзд». Я отправил заявку, пришёл на кастинг, спел. Прошёл, и, собственно, занял первое место. И то же самое - «Главная сцена».

После «Главной сцены» мы уже начали с Виктором Дробышем работать. Более того, работа с ним - она определённая. Отношения «артист-продюсер» – они какие-то особенные. Я не могу сказать, как он настраивал меня на выступление на Национальном отборе на «Евровидении». Обычно это так: тебе звонит продюсер и говорит делать это, делать то, а это не стоит делать… А тут выглядит так: «Алло, Саш! Ну, забудь, что тебе говорили всё! Делай так, как считаешь нужным! Помни, что добро у тебя есть, сердце есть, пой с этим искренним настроением!» У многих не хватает решительности, чтобы в 18 лет собрать какой-то свой «узелочек», сесть на поезд, либо самолёт (если есть при этом бюджет), – и пробовать при этом реализовывать себя в том, к чему тебя тянет. Александр Иванов (IVAN), певец:

Да, конечно, не хватает решительности, и, конечно, не хватает поддержки от родителей, знакомых и друзей. Всё это влияет на тебя. Мне очень повезло с родителями. Они меня всегда поддерживали. Они мне сказали: «Хочешь – езжай, если чувствуешь, что – твоё! Мы тебе поможем, как сможем!» Собственно, это было, наверное, одним из ключевых моментов в то время. Мне нужна была просто поддержка близких людей. Мой папа - музыкант, гитарист, звукорежиссёр. Он, в последствии, повлиял на моё становление в музыке. Мама тоже прекрасно поёт. Иногда мы с ней вместе что-то поём. И бабушка (по маминой линии) у меня тоже поёт просто восхитительно!

Пока ты, хоть и яркая, но не долго горящая звёздочка. Единственное осознание того, что предстоит впереди… Александр Иванов (IVAN), певец:

Я это всё прекрасно понимаю, и буду готовиться, буду занимать какой-то тендем. Может, какие-то моменты в аранжировке и т.д. Работы очень много, и откладывать ее ни в коем случае нельзя! Участие в Национальном отборе «Евровидение-2016» – это было, по сути, спонтанное решение. Расскажи об этом поподробнее… Александр Иванов (IVAN), певец:

Подготовка проходила у нас в Москве. Мы занимались. Выбирали песню. Потому все и произошло спонтанно, буквально за неделю до окончания приема заявок, – мы успели как-то. Отправили заявку на Национальный отбор. И тогда решали: «Господи, какую песню? Как отправлять? С какой концепцией?» Но, как видим, всё «сработало». Сейчас предстоит решить, как это всё будет представляться на «Евровидении».

То, что сейчас происходит в твоей жизни, кажется, что это – всплеск эмоций и должна кружиться голова... Александр Иванов (IVAN), певец:

Да, есть какой-то «взрыв эмоций». Это, безусловно, мне очень нравится. Я этим очень дорожу! Всё, что делается с успехом, – это большая работа. Чтобы чего-то достичь, нужно активно в это верить. Усиленно к этому идти, готовиться. Чем-то жертвовать. Каким-то временем. Кому, среди «акул» шоу-бизнесса российской или белорусской эстрады ты хотел бы вынести признание своего таланта. Александр Иванов (IVAN), певец:

Конечно, хочется быть востребованным, интересным артистом. Артистом, которого слушают, которого хотят видеть, которого любят. Быть искренним, добрым. Как, собственно, и сейчас. Помогать людям. Добро. Счастье… Всё в этом ключе. Как личность: семья, путешествия, поездки. Я мечтаю о том, о чем мечтает каждый нормальный человек.

Готов ли ты отказаться от своего имиджа, если того потребует ситуация в будущем? Александр Иванов (IVAN), певец:

Сейчас пока что я к этому не готов!