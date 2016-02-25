4 награды: певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards

Напомним, Адель триумфально ворвалась в шоу-бизнес в 2007 году, сразу же снискав любовь суровых британских критиков за необыкновенно сильный, глубокий голос и нечеловеческую харизму.

«Ты получаешь ровно столько, сколько вкладываешь»: Адель – о своем творчестве и личной жизни в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Премия Brit Awards вручается с 1977 года. Наряду с «Грэмми» она считается одной из самых авторитетных и значимых музыкальных наград. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс – на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That.