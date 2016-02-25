Прямой эфир

4 награды: певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards

25 февраля 2016 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. «Лучшая британская исполнительница», «Мировой успех года», «Лучший британский альбом» (пластинка «25») и «Лучший британский сингл» (песня «Hello»). Певица Адель собрала максимальное количество наград музыкальной премии Brit Awards. Церемония вручения трофеев состоялась минувшей ночью в Лондоне.

Напомним, Адель триумфально ворвалась в шоу-бизнес в 2007 году, сразу же снискав любовь суровых британских критиков за необыкновенно сильный, глубокий голос и нечеловеческую харизму.

4 награды: певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards-1

«Ты получаешь ровно столько, сколько вкладываешь»: Адель – о своем творчестве и личной жизни в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Премия Brit Awards вручается с 1977 года. Наряду с «Грэмми» она считается одной из самых авторитетных и значимых музыкальных наград. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс – на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That. 

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Адель

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Сухомлин, музыкант и продюсер в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
25 февраля 2016 07:47

Сергей Сухомлин, музыкант и продюсер в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Джамала, представительница Украины на «Евровидении»: «1944» для меня очень личная песня
24 февраля 2016 14:14

Джамала, представительница Украины на «Евровидении»: «1944» для меня очень личная песня

Группа «Топлесс» поздравляет мужчин с праздником – 23 февраля
24 февраля 2016 07:19

Группа «Топлесс» поздравляет мужчин с праздником – 23 февраля