4 награды: певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards

Новости Великобритании. «Лучшая британская исполнительница», «Мировой успех года», «Лучший британский альбом» (пластинка «25») и «Лучший британский сингл» (песня «Hello»). Певица Адель собрала максимальное количество наград музыкальной премии Brit Awards. Церемония вручения трофеев состоялась минувшей ночью в Лондоне.
Напомним, Адель триумфально ворвалась в шоу-бизнес в 2007 году, сразу же снискав любовь суровых британских критиков за необыкновенно сильный, глубокий голос и нечеловеческую харизму.