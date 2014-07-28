Светлана Агарвал, единственная в Беларуси певица, исполняющая индийские песни, в программе «УТРО» на СТВ

Гость программы «УТРО» на СТВ - человек уникальный, единственная в Беларуси певица, исполняющая индийские песни.

Расскажите, откуда такая любовь к Индии?

Светлана Агарвал:

Все началось с самого детства. С просмотров индийских кинофильмов. Тогда был очень популярен фильм «Танцор диско» и песня «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja». Я этот фильм смотрела, наверное, раз девять. Приходила домой, подыгрывала себе на пианино, напевала себе эту песню. Конечно, языка тогда не знала, не понимала… Что слышала, то и напевала. Затем моя яркая любовь к индийской музыке поутихла, но воля судьбы так сложилась, что я вышла замуж за индийца. И вот тут моя детская страсть воспылала с более яркой силой. Я стала изучать хинди. Хинди является государственным языком в индии, как и английский язык. Стала изучать хинди, чтобы исполнять песни на этом языке осознанно: переживая и понимая то, что я пою.

Индийские песни отличаются от песен на других языках, или же они все равно все о любви?

Светалана Агарвал:

В Индии о любви тоже поют, как и у нас. Потому что любовь является ярким стимулом для жизни, творчества…

На Вас очень красивый наряд и украшения. Это традиционный индийский наряд, что-то парадно-выходное, или так девушки каждый день наряжаются в Индии?

Светлана Агарвал:

В данный момент это платье белорусского дизайнера, который сделал этот наряд под меня и под мой стиль. Но у меня есть индийские наряды, которые я привожу из Мумбая - это столица Болливуда, можно так сказать. Я их тщательно подбираю. Конечно, там всё расшито вручную. Это достаточно тяжелые костюмы. Их тяжеловато одевать и перевозить. Естественно, украшения я тоже привожу из Индии.

Вы заговорили о Болливуде. Недавно Вы сняли клип в Индии...

Светлана Агарвал:

Да, в самом сердце Болливуда я сняла клип, который называется «Anjana». Там огромное количество павильонов. В одном, из которых я жила, снимаются индийские кинофильмы. Огромный павильон! Что меня удивило, это то, что со мной на площадке работало одновременно около ста человек! Всё поставлено профессионально. Все шло упорядоченно, одно за другим, поэтому меня поразил уровень профессионализма индийских клипмейкеров.

В Болливуде фильмов снимают больше, чем дней в году! А сколько можно снять клипов! Клип, который Вы сняли, уже ротируется в Беларуси. Сколько людей было задействовано в нём?

Светлана Агарвал:

Индия густо населенная страна. Каждый человек должен подымать свой уровень, чтобы куда-то ближе и ближе пробиться. Наверное, отсюда и уровень развития шоу-бизнеса индийского. Огромная конкуренция.

30 человек претендовало на главную роль в Вашем клипе…

Светлана Агарвал:

Моя команда подбирала для меня актеров. И из отобранных три фотографии и три портфолио были высланы мне, и я выбрала счастливчика. Были задействованы индийские актеры, танцоры. Были предложены также иностранцы, но я решила все же оставить индийцев.

А Вы чаще бываете в Беларуси или Индии? Где Вы проводите больше времени?

Светлана Агарвал:

Я живу в Минске. Но в Индии бываю очень часто, потому что на данный момент записываю там альбом на языке хинди. В Беларуси параллельно записываю альбом на русском языке.

Что касается белорусской певицы, исполняющей песни на языке хинди: как к этому относятся в Индии и в Беларуси?

Светлана Агарвал:

Могу сказать, что в Индии я вызываю даже визуальный интерес. То есть мне достаточно выйти, чтобы народ пришёл и смотрел на меня. А если я еще исполняю песни на их родном языке, они просто шокируются. Для них удивительно то, что славянка поет на языке хинди и, как они мне говорят, практически без акцента. Поверьте, я над этим очень много работаю!

Вы вместе с супругом являетесь интересным смещением культур: культура белорусская и индийская. И здесь есть очень много интересных моментов, начиная кухни, заканчивая песней. Как завтракаете Вы: кухня у Вас дома белорусская или индийская?

Светлана Агарвал:

У нас дома кухня и белорусская и индийская! Я готовлю дома блюда и со специями, и драники… Обожаю картофель и все картофельные блюда!

Можете ли Вы исполнять белорусские песни на индийские мотивы и есть ли у Вас в планах такое?

Светлана Агарвал:

Конечно. Я исполняла песню на белорусском языке «Пагнала быцы на паплавіцы». Аранжировка была под индийские инструменты. У меня в планах есть такое: записать какую-то серьезную песню на белорусском языке. Я даже хочу клип в Индии снять на белорусскую песню!

Можете что-нибудь пожелать нашим зрителям на языке хинди?

Светлана Агарвал:

Дорогие друзья! Я желаю вам счастья, всего самого наилучшего! Всех благ вам!