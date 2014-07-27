Новая волна-2014. Нуца Бузаладзе из Грузии вырвала победу у украинки Виктории Петрик

Новости Латвии. По итогам трех конкурсных дней победительницей конкурса «Новая волна» стала Нуца Бузаладзе из Грузии. Борьба за главный трофей развернулась нешуточная.

Две конкурсантки – Нуца Бузаладзе из Грузии и Виктория Петрик из Украины шли рядом.

Результаты после второго конкурсного дня отличались всего на один балл в пользу Бузаладзе.



Третий конкурсный день. Артисты, согласно правилам, исполняли композиции, написанные специально для этого музыкального форума. Нуца спела лирическую балладу, которая и принесла ей долгожданную победу. Все члены жюри оценили выступление грузинки на «11» – высший балл.



Нуца Бузаладзе, победительница конкурса «Новая волна-2014»:

Я не могу описать этого! Для меня это большой успех – мне же всего 17 лет, а такое жюри не раз оценивало меня наивысшими баллами. Я не могу в это поверить. Это слезы счастья, слезы любви – я не ожидала победы, я просто вышла спеть от души.

С «Новой волной» Нуца познакомилась, когда ей было 9 лет. И каждый июль ее внимание было приковано к этому, без преувеличения, грандиозному музыкальному событию. Нуца болела, переживала и мечтала, что когда-нибудь ей посчастливится представить свою страну на этом конкурсе. Представить и, возможно, победить.

Виктория Петрик уже побеждала на «Новой волне», правда, Детской. Тогда, в 2010-м, Вика пообещала, что обязательно вернется сюда. И обещание сдержала.

На сцену концертного зала «Дзинтари» в третий, финальный день, Петрик вышла как в последний бой.

Девушка ни на секунду не сомневалась ни в выбранной композиции, ни в своих вокальных способностях. Петрик безупречно справилась с эмоциями, равновесие из-под ног молодой исполнительницы выбила оценка Леонида Агутина. 10 баллов от Агутина и по 11 от остальных членов судейской коллегии. Петрик заметно расстроилась, и это понятно. В интервью девушка неоднократно говорила, что в этот раз приехала в Юрмалу только за победой.



Виктория Петрик, конкурсантка из Украины (в интервью «Комсомольской правде»):

Я не думаю, что мое место на конкурсе – второе. Считаю себя победительницей – два бала, которые мне не хватило для «золота» – это вообще ничто. На членов жюри, которые несколько занижали оценки, не обижаюсь – тот же Агутин «снижал» баллы не только мне. Причем сильно занижать оценки он стал именно в третий день… Праздновать победу в Латвии не буду – очень устала. Уже в Одессу приеду – и там как следует отметим с родными! Очень соскучилась по бабушке, по дедушке.

Третье место занял Вячеслав Рыбиков, конкурсант из Украины.

Церемония награждения победителей пройдет в Юрмале 27 июля, во время торжественного закрытия фестиваля. Призёры получат в награду символические статуэтки «Хрустальная волна», а также денежные призы. 50 000 евро за первое место, 30 000 за второе и 20 000 за третье. В этот же день организаторы назовут обладателя приза зрительских симпатий.

Напомним, за победу в престижном конкурсе боролись 16 молодых певцов из 13 стран мира – Армении, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, России, США и Украины. Вокальные способности конкурсантов оценивали Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Филипп Киркоров и председатель жюри – композитор Игорь Крутой.

Каждое лето небольшой курортный город Юрмала становится настоящей столицей культурной жизни.

Артисты давно уже ввели традицию: презентовать на сцене концертного зала «Дзинтари» новые композиции, проводить творческие вечера. Здесь никто не бегает ни от журналистов, ни от поклонников.

И в целом, фестиваль всегда проходит в дружелюбной обстановке. Только в этот раз конкурс еще до официального открытия был сопровожден грандиозным скандалом.

Буквально за день до торжественного открытия министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич официально внес трех российских деятелей культуры – Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицу Валерию – в черный список. Подробности читайте здесь.

Как зарождался конкурс молодых исполнителей «Новая волна»?

И что значит этот фестиваль на побережье рижского взморья для Игоря Крутого? Об этом и многом другом вы узнаете из откровенного интервью композитора. Смотрите видео.