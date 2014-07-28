В Беларуси прошел фестиваль корейской музыки K-POP World Festival 2014

Всем известна американская и европейская поп-музыка. А что же насчет азиатской, а точнее - корейской? Новое направление с днем за днем завоевывает популярность. Привлекает все больше внимания. Что же такое K-POP World Festival и K-POP в целом? Оказывается, в Беларуси знают ответ!

Сегодня на одной сцене собрались талантливые ребята со всей Беларуси. И это не просто творческий конкурс – для нашей страны это первый отборочный тур на K-POP World Festival 2014. К-поп означает: К – корейская, поп – популярная музыка. Участники демонстрируют свои танцевальные и вокальные навыки, используя для выступления песни знаменитых корейских звёзд. Для большинства жителей Беларуси уже известное во всём мире K-POP направление в новинку, однако, есть и другие.

Участники фестиваля:

Мы очень давно увлекаемся К-попом, некоторые участники около 3-4 лет уже, наверное. Нам очень нравится, мы очень влюбились в это направление, скажем так, движение! Это просто классно!Очень яркие, выразительные образы всегда у корейских исполнителей, очень динамичные танцы и это очень привлекает, безумно. К-поп привлекает меня своей атмосферой, дарит какие-то цели, радость, хочется что-то делать... К-поп подарил нам мечту!

Внимательно следя за выступлениями участников отборочного тура, удивляешься, насколько сильна поддержка зала. Зрители поют вместе с исполнителями, не жалеют аплодисментов и просто наслаждаются концертом. Всё это создаёт невероятную дружескую атмосферу праздника. Теперь хочется узнать подробнее, что собой представляет К-pop.



Эффектные юноши и девушки корейской национальности привлекают своими яркими образами, танцами, голосами и постановками. Изначально К-pop – это музыкальный жанр, возникший в Южной Кореи. Однако постепенно новое направление превратилось в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников по всему миру. К-поп – это смешение стилей, сочетающее рэп, вокал, танцы, яркое действо и потрясающие визуальные эффекты. K-POP World Festival – возможность для любителей к-попа стать ближе к любимым исполнителям и любимой музыке.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь Ян Жунг Мо:

Относящаяся к жанру «K-POP» песня «Каннамстайл», которую исполнил PSY, приобрела огромную популярность во всем мире. На хоккейных матчах в рамках Чемпионата мира, который прошел в Минске в мае этого года, часто включали эту песню, а на церемонии открытия Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2014, которая состоялась несколько дней назад на «Минск-Арене», белорусский военный оркестр выступил с обработанной версией этой песни. Все это позволяет оценить, насколько высока популярность музыки «K-POP» в Беларуси.

В мире существует большое множество разнообразных фестивалей и музыкальных конкурсов, каждый из которых находит своего зрителя. Молодые исполнители Беларуси приложили не мало сил, чтобы попасть на отборочный тур для K-POP World Festival. А что же насчёт других фестивалей, к примеру, Славянский Базар в Витебске?

Ян Жунг Мо:

K-POP World Festival 2014, в рамках которого звучат корейские мелодии, и «Славянский базар» с песнями славянских стран в одинаковой степени можно назвать национальными фестивалями, участники которых представляют все свои умения для того, чтобы занять первое место. Однако в случае K-POP World Festival 2014 участники не являются профессиональными исполнителями, поэтому, скорее, это любительский конкурс поклонников «K-POP» музыки.



К-поп – это не только шоу, это атмосфера. Молодые люди, окунаясь в этот жанр, находят новых друзей, мечтают и ставят цели. Кто знает, может уже совсем скоро корейская музыка станет действительно популярной и в Беларуси.

