Новая волна-2014. На закрытии Костюшкин упал на Пугачеву, проломив стол

Новости России. Накануне вечером в Юрмале завершился конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2014».

Фестиваль, начавшийся с международного скандала (подробности читайте здесь!), курьезом и закончился.

Певец Стас Костюшкин во время своего выступления спустился в зал. И, дойдя до ложи, где сидели артисты, решил станцевать на столе перед Аллой Пугачевой. Взгромоздившись на стол, Костюшкин, видимо, не рассчитал силы, и проломил стол.

Исполнитель всем своим весом рухнул на Примадонну. Костюшкин не растерялся и продолжил выступление дальше. Алла Борисовна, судя по реакции, рассерженной не выглядела.

Костюшкин, вернувшись на сцену, прокричал: «Алла Борисовна, простите ради Бога, я не хотел, чтобы так получилось! Я не думал, что стол будет такой хлипкий».

Максим Галкин, супруг Примадонны, поднял вверх кусок стола, что вызвало шквал аплодисментов и смех зрителей. Смотрите видео.



Напомним, по итогам трех конкурсных дней победительницей конкурса «Новая волна» стала 17-летняя Нуца Бузаладзе из Грузии.



Второе и третье место заняли Виктория Петрик и Вячеслав Рыбиков, исполнители из Украины. Приз зрительских симпатий достался представительнице Армении Соне Рубенян.

Специальные призы вручила и Алла Пугачева.

«Звезда Аллы» и денежный приз – 20 тысяч евро – достался представителю Латвии Стасу Шуринсу и представительнице Литвы Монике Линките. О том, сколько заработали победители конкурса – читайте здесь.